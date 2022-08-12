На Западе призвали Зеленского признать поражение

Союзники по НАТО должны убедить президента Украины Владимира Зеленского признать поражение, чтобы избежать изматывающего конфликта. Об этом пишет американский журнал The National Interest.
«Теперь союзникам по НАТО вместе с Зеленским необходимо разработать долгосрочную жизнеспособную стратегию, план с реалистичными целями. Союзники по НАТО должны начать активно — хотя, возможно, не публично — настаивать именно на том, чтобы Киев признал, что, по крайней мере временно, он проиграл де-факто, если не де-юре. Альтернативой будет непрекращающийся, затяжной, изматывающий конфликт на истощение со всеми вытекающими отсюда человеческими издержками», — пишет The National Interest.
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что конечная цель спецоперации — освободить Донбасс. Глава государства отмечал, что мирные жители ДНР и ЛНР страдали от карательных операций ВСУ. 2 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что освобождение Донбасса идет по плану.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!
Союзники по НАТО должны убедить президента Украины Владимира Зеленского признать поражение, чтобы избежать изматывающего конфликта. Об этом пишет американский журнал The National Interest. «Теперь союзникам по НАТО вместе с Зеленским необходимо разработать долгосрочную жизнеспособную стратегию, план с реалистичными целями. Союзники по НАТО должны начать активно — хотя, возможно, не публично — настаивать именно на том, чтобы Киев признал, что, по крайней мере временно, он проиграл де-факто, если не де-юре. Альтернативой будет непрекращающийся, затяжной, изматывающий конфликт на истощение со всеми вытекающими отсюда человеческими издержками», — пишет The National Interest. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что конечная цель спецоперации — освободить Донбасс. Глава государства отмечал, что мирные жители ДНР и ЛНР страдали от карательных операций ВСУ. 2 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что освобождение Донбасса идет по плану.