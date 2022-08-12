12 августа 2022

На Западе призвали Зеленского признать поражение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
The National Interest считает, что Владимир Зеленский должен де-факто признать поражение Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Союзники по НАТО должны убедить президента Украины Владимира Зеленского признать поражение, чтобы избежать изматывающего конфликта. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

«Теперь союзникам по НАТО вместе с Зеленским необходимо разработать долгосрочную жизнеспособную стратегию, план с реалистичными целями. Союзники по НАТО должны начать активно — хотя, возможно, не публично — настаивать именно на том, чтобы Киев признал, что, по крайней мере временно, он проиграл де-факто, если не де-юре. Альтернативой будет непрекращающийся, затяжной, изматывающий конфликт на истощение со всеми вытекающими отсюда человеческими издержками», — пишет The National Interest.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что конечная цель спецоперации — освободить Донбасс. Глава государства отмечал, что мирные жители ДНР и ЛНР страдали от карательных операций ВСУ. 2 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что освобождение Донбасса идет по плану.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.

Союзники по НАТО должны убедить президента Украины Владимира Зеленского признать поражение, чтобы избежать изматывающего конфликта. Об этом пишет американский журнал The National Interest. «Теперь союзникам по НАТО вместе с Зеленским необходимо разработать долгосрочную жизнеспособную стратегию, план с реалистичными целями. Союзники по НАТО должны начать активно — хотя, возможно, не публично — настаивать именно на том, чтобы Киев признал, что, по крайней мере временно, он проиграл де-факто, если не де-юре. Альтернативой будет непрекращающийся, затяжной, изматывающий конфликт на истощение со всеми вытекающими отсюда человеческими издержками», — пишет The National Interest. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что конечная цель спецоперации — освободить Донбасс. Глава государства отмечал, что мирные жители ДНР и ЛНР страдали от карательных операций ВСУ. 2 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что освобождение Донбасса идет по плану.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...