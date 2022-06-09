В ХМАО откроют школу подготовки IT-специалистов

10 июня 2022 в 12:19 Размер текста - 17 +

Учиться в этой школе смогут практически все, кто хочет заниматься программированием Фото: Анна Майорова © URA.RU В следующем году в ХМАО откроют новую школу по технологии Сбербанка «Школа 21» для подготовки IT-специалистов. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова на рабочей встрече с Чрезвычайными и Полномочными Послами и представителями дипломатического корпуса стран Африки, Латинской Америки, а также Организации стран Шанхайского соглашения в Российской Федерации. «В следующем году в Югре открывают новую школу по технологии Сбербанка „Школа 21“ для подготовки IT-специалистов. Она отличается очень удобной программой. Обучение распространяется практически на всех желающих заняться программированием. Мы предложим Сбербанку пригласить студентов из ваших стран, чтобы вывести этот проект на новый уровень», — сказала губернатор. В ходе встречи представители иностранных государств отметили важность сотрудничества в таких сферах, как подготовка специалистов в IT. «Мы готовы к сотрудничеству в сфере здравоохранения, туризма, сельского хозяйства, культуры, мы также заинтересованы в сотрудничестве» — отметила глава Югры. Ранее URA.RU сообщало о мерах поддержки IT-специалистов в ХМАО. Для этого будет введена понижающая ставка на доходы организаций и ИП, аккредитованных в IT-сфере. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В следующем году в ХМАО откроют новую школу по технологии Сбербанка «Школа 21» для подготовки IT-специалистов. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова на рабочей встрече с Чрезвычайными и Полномочными Послами и представителями дипломатического корпуса стран Африки, Латинской Америки, а также Организации стран Шанхайского соглашения в Российской Федерации. «В следующем году в Югре открывают новую школу по технологии Сбербанка „Школа 21“ для подготовки IT-специалистов. Она отличается очень удобной программой. Обучение распространяется практически на всех желающих заняться программированием. Мы предложим Сбербанку пригласить студентов из ваших стран, чтобы вывести этот проект на новый уровень», — сказала губернатор. В ходе встречи представители иностранных государств отметили важность сотрудничества в таких сферах, как подготовка специалистов в IT. «Мы готовы к сотрудничеству в сфере здравоохранения, туризма, сельского хозяйства, культуры, мы также заинтересованы в сотрудничестве» — отметила глава Югры. Ранее URA.RU сообщало о мерах поддержки IT-специалистов в ХМАО. Для этого будет введена понижающая ставка на доходы организаций и ИП, аккредитованных в IT-сфере.