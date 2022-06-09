09 июня 2022

В ХМАО откроют школу подготовки IT-специалистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по вопросам деятельности научно-образовательных центров мирового уровня и реализации проектов по созданию современных кампусов мирового уровня пройдет на площадке полпредства. Екатеринбург, комарова наталья
Учиться в этой школе смогут практически все, кто хочет заниматься программированием Фото:

В следующем году в ХМАО откроют новую школу по технологии Сбербанка «Школа 21» для подготовки IT-специалистов. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова на рабочей встрече с Чрезвычайными и Полномочными Послами и представителями дипломатического корпуса стран Африки, Латинской Америки, а также Организации стран Шанхайского соглашения в Российской Федерации.

«В следующем году в Югре открывают новую школу по технологии Сбербанка „Школа 21“ для подготовки IT-специалистов. Она отличается очень удобной программой. Обучение распространяется практически на всех желающих заняться программированием. Мы предложим Сбербанку пригласить студентов из ваших стран, чтобы вывести этот проект на новый уровень», — сказала губернатор.

В ходе встречи представители иностранных государств отметили важность сотрудничества в таких сферах, как подготовка специалистов в IT. «Мы готовы к сотрудничеству в сфере здравоохранения, туризма, сельского хозяйства, культуры, мы также заинтересованы в сотрудничестве» — отметила глава Югры.

Ранее URA.RU сообщало о мерах поддержки IT-специалистов в ХМАО. Для этого будет введена понижающая ставка на доходы организаций и ИП, аккредитованных в IT-сфере.

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В следующем году в ХМАО откроют новую школу по технологии Сбербанка «Школа 21» для подготовки IT-специалистов. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова на рабочей встрече с Чрезвычайными и Полномочными Послами и представителями дипломатического корпуса стран Африки, Латинской Америки, а также Организации стран Шанхайского соглашения в Российской Федерации. «В следующем году в Югре открывают новую школу по технологии Сбербанка „Школа 21“ для подготовки IT-специалистов. Она отличается очень удобной программой. Обучение распространяется практически на всех желающих заняться программированием. Мы предложим Сбербанку пригласить студентов из ваших стран, чтобы вывести этот проект на новый уровень», — сказала губернатор. В ходе встречи представители иностранных государств отметили важность сотрудничества в таких сферах, как подготовка специалистов в IT. «Мы готовы к сотрудничеству в сфере здравоохранения, туризма, сельского хозяйства, культуры, мы также заинтересованы в сотрудничестве» — отметила глава Югры. Ранее URA.RU сообщало о мерах поддержки IT-специалистов в ХМАО. Для этого будет введена понижающая ставка на доходы организаций и ИП, аккредитованных в IT-сфере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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