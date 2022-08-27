27 августа 2022
26 августа 2022

Сенатор из ХМАО будет содействовать спорту в Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на обласах. Нефтеюганск, исаков эдуард
Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков взял на контроль проблемы спортивной отрасли в ДНР Фото:
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Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков пообещал содействовать развитию спорта в Донецкой народной республике. О результатах встречи с замминистра спорта ДНР Виктором Ореховым сенатор сообщил в личном telegram-канале.

«Знаю, что Минспорт России в тесном контакте взаимодействует с республиканским минспорта. В то же время уже сейчас необходимо предусмотреть в отраслевой федеральной программе финансирование спорта Донбасса», — написал Исаков.

Он оценил спортивные объекты в ДНР и пришел к выводу, что они находятся в плохом состоянии, многие разрушены. Сенатор озаботился развитием лечебно-адаптивной физкультуры, что по его словам, будет актуально для помощи пострадавшим от обстрелов со стороны ВСУ.

Также Исаков обещал решить вопрос с транспортом для участия спортсменов из народных республик в российских соревнованиях. Этот вопрос сенатор отметил как приоритетный.

Ранее URA.RU рассказало, что сенатор от ХМАО Исаков пообещал помочь вузу в ДНР. Со студентами Донбасской академии строительства и архитектуры он встретился в ходе рабочей поездки в ДНР.

24 февраля стало известно о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее цель — избавить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и национальных формирований Украины.

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Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков пообещал содействовать развитию спорта в Донецкой народной республике. О результатах встречи с замминистра спорта ДНР Виктором Ореховым сенатор сообщил в личном telegram-канале. «Знаю, что Минспорт России в тесном контакте взаимодействует с республиканским минспорта. В то же время уже сейчас необходимо предусмотреть в отраслевой федеральной программе финансирование спорта Донбасса», — написал Исаков. Он оценил спортивные объекты в ДНР и пришел к выводу, что они находятся в плохом состоянии, многие разрушены. Сенатор озаботился развитием лечебно-адаптивной физкультуры, что по его словам, будет актуально для помощи пострадавшим от обстрелов со стороны ВСУ. Также Исаков обещал решить вопрос с транспортом для участия спортсменов из народных республик в российских соревнованиях. Этот вопрос сенатор отметил как приоритетный. Ранее URA.RU рассказало, что сенатор от ХМАО Исаков пообещал помочь вузу в ДНР. Со студентами Донбасской академии строительства и архитектуры он встретился в ходе рабочей поездки в ДНР. 24 февраля стало известно о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее цель — избавить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и национальных формирований Украины.
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