Сенатор из ХМАО пообещал помочь вузу в ДНР

Сенатор заявил, что поспособствует оказанию помощи донбасскому вузу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков в рамках визита в ДНР отметил, что для региона важна подготовка строителей. Донбасская национальная академия строительства и архитектуры нуждается в финансовой помощи, сообщил Исаков в своем telegram-канале.

«Камнем преткновения встает очень сильно изношенная материально-техническая база академии. Считаю, что в силах нашего Министерства науки, при вхождении Донбасса в состав России, запланировать в федеральной программе финансовую поддержку этого института. Буду этому способствовать», — сообщил сенатор.

Исаков встретился со учащимися вуза. «Уверен, за такими студентами и их наставниками будущее. Совсем скоро у них будет прекрасная возможность, используя свои знания, изменить архитектуру родных городов, создать современное, комфортное, городское пространство», — отметил сенатор.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова во время отпуска слетала в Донбасс, в подшефную для региона территорию — город Макееву. Во время поездки главу округа сопровождал сенатор Эдуард Исаков.

24 февраля стало известно о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее цель — избавить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и национальных формирований Украины.