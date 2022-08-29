В Евросоюзе заявили о «нашествии» мигрантов

29 августа 2022 в 08:53 Размер текста - 17 +

Брюссель несет ответственность за «нашествие» мигрантов, считает Жан-Поль Гарро Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Евросоюзе идет новая волна наплыва мигрантов. Об этом заявил французский европарламентарий Жан-Поль Гарро в обращении к Еврокомиссии. «Учитывая, что с начала 2022 года число выявленных незаконных пересечений границы ЕС резко выросло (на 82% по сравнению с тем же периодом 2021 года), на Брюсселе лежит значительная часть ответственности за нашествие мигрантов на наш континент. Я спрашиваю, признают ли в Еврокомиссии суверенное право стран — членов Евросоюза защищать свои границы?» — передает RT текст обращения Гарро. Ранее в миграционной службе Евросоюза признали, что из-за продовольственного кризиса в мире континент ждет большая волна мигрантов. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что из-за миграционного кризиса Евросоюзу стоит эффективнее защищать свои границы, сообщает «Национальная служба новостей».

В Евросоюзе идет новая волна наплыва мигрантов. Об этом заявил французский европарламентарий Жан-Поль Гарро в обращении к Еврокомиссии. «Учитывая, что с начала 2022 года число выявленных незаконных пересечений границы ЕС резко выросло (на 82% по сравнению с тем же периодом 2021 года), на Брюсселе лежит значительная часть ответственности за нашествие мигрантов на наш континент. Я спрашиваю, признают ли в Еврокомиссии суверенное право стран — членов Евросоюза защищать свои границы?» — передает RT текст обращения Гарро. Ранее в миграционной службе Евросоюза признали, что из-за продовольственного кризиса в мире континент ждет большая волна мигрантов. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что из-за миграционного кризиса Евросоюзу стоит эффективнее защищать свои границы, сообщает «Национальная служба новостей».