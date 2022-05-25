Bloomberg: Евросоюз ожидает толпу голодных мигрантов

Из-за мирового кризиса в миграционной службе ЕС опасаются наплыва мигрантов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Из-за кризиса нехватки продовольствия, который вызван конфликтом на Украине, в Евросоюз могут хлынуть мигранты из разных стран — не только с Украины. Такое заявление сделали в миграционной службе Евросоюза.

«Война в Украине может спровоцировать кризис нехватки продовольствия. Это вызовет крупную волну миграции в Европу из Африки и Ближнего Востока», — приводит слова собеседника издание Bloomberg.

Вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас заявил, что вид миграции, который случился из-за нехватки продовольствия, — более хаотичен, нежели все остальные. «Миграция, вызванная голодом, будет не такой управляемой, она будет более грязной», — пишет агентство со ссылкой на чиновника.

О том, что Европу может накрыть новая волна миграции, ранее предупреждал политолог Никита Масленников. Он также связал это с дестабилизацией поставок продовольствия, заявив, что все станет понятно в июле—августе этого года, передает телеканал 360. При этом украинские беженцы в странах Евросоюза столкнулись с бюрократией, которая значительно замедляет карьерный рост, иными словами, затрудняет им устройство на высокооплачиваемую работу, отмечает агентство Nation News.

Ранее президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о начале специальной операции на территории Украины. Основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также спасение мирных граждан Донбасса, которых в течение восьми лет обстреливали ВСУ и нацбаты. Украинская сторона попыталась заминировать подходы к морским портам, однако мины уплыли в открытое море. Российские военные приняли решение заблокировать порты, в которых находятся запасы украинского зерна, из-за опасности как для других кораблей, так и для мирного населения. Из-за этого возникла угроза дефицита продовольствия и мирового голода.