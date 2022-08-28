Силовики ловят маньяка, орудующего в Пермском крае

29 августа 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

В Пермском крае сексуальный маньяк насилует женщин Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае идут поиски сексуального маньяка, нападающего на женщин. Источник близкий к правоохранительным органам рассказал URA.RU, что на данный момент известно о подозреваемом. «Поисками подозреваемого занимаются правоохранительные органы. Известно, что он нападает на женщин в Чайковском, до этого мужчина был замечен в нарушении общественного порядка, в частности, он доставлял себе удовольствие на улице, прячась в кустах», — рассказал собеседник агентства. Местные жители в социальной сети «ВКонтакте» обсуждают, что похожего на подозреваемого мужчину видели в разных районах города. По неподтвержденным данным, одна из последних жертв нападавшего расцарапала ему лицо и шею. В следственном управлении СКР по Пермскому краю от комментариев на данную тему отказались.

В Пермском крае идут поиски сексуального маньяка, нападающего на женщин. Источник близкий к правоохранительным органам рассказал URA.RU, что на данный момент известно о подозреваемом. «Поисками подозреваемого занимаются правоохранительные органы. Известно, что он нападает на женщин в Чайковском, до этого мужчина был замечен в нарушении общественного порядка, в частности, он доставлял себе удовольствие на улице, прячась в кустах», — рассказал собеседник агентства. Местные жители в социальной сети «ВКонтакте» обсуждают, что похожего на подозреваемого мужчину видели в разных районах города. По неподтвержденным данным, одна из последних жертв нападавшего расцарапала ему лицо и шею. В следственном управлении СКР по Пермскому краю от комментариев на данную тему отказались.