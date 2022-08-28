28 августа 2022
27 августа 2022

Силовики ловят маньяка, орудующего в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дождливый день. Тюмень, мошенник, слежка, бандит, преступник, непогода, маньяк, люди с зонтами, дождь, человек с зонтом, мошенничество
В Пермском крае сексуальный маньяк насилует женщин Фото:

В Пермском крае идут поиски сексуального маньяка, нападающего на женщин. Источник близкий к правоохранительным органам рассказал URA.RU, что на данный момент известно о подозреваемом.

«Поисками подозреваемого занимаются правоохранительные органы. Известно, что он нападает на женщин в Чайковском, до этого мужчина был замечен в нарушении общественного порядка, в частности, он доставлял себе удовольствие на улице, прячась в кустах», — рассказал собеседник агентства.

Местные жители в социальной сети «ВКонтакте» обсуждают, что похожего на подозреваемого мужчину видели в разных районах города. По неподтвержденным данным, одна из последних жертв нападавшего расцарапала ему лицо и шею. В следственном управлении СКР по Пермскому краю от комментариев на данную тему отказались.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В Пермском крае идут поиски сексуального маньяка, нападающего на женщин. Источник близкий к правоохранительным органам рассказал URA.RU, что на данный момент известно о подозреваемом. «Поисками подозреваемого занимаются правоохранительные органы. Известно, что он нападает на женщин в Чайковском, до этого мужчина был замечен в нарушении общественного порядка, в частности, он доставлял себе удовольствие на улице, прячась в кустах», — рассказал собеседник агентства. Местные жители в социальной сети «ВКонтакте» обсуждают, что похожего на подозреваемого мужчину видели в разных районах города. По неподтвержденным данным, одна из последних жертв нападавшего расцарапала ему лицо и шею. В следственном управлении СКР по Пермскому краю от комментариев на данную тему отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...