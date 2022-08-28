Бывший пермский чиновник получил высокий пост в Волгограде

29 августа 2022 в 16:11 Размер текста - 17 +

Дмитрий Баранов по-прежнему будет заниматься капремонтом домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-директор пермского краевого фонда капремонта возглавил аналогичное учреждение в Волгограде. Об этом в своем telegram-канале сообщил бывший вице-премьер по ЖКХ, депутат заксобрания Антон Удальев. «Дмитрий Баранов, экс-руководитель фонда капитального ремонта Пермского края, назначен генеральным директором Регионального фонда капитального ремонта Волгоградской области. И это отличная новость для Волгограда», — отметил Удальев. Он подчеркнул, что в Пермском крае Баранов фактически «реанимировал» работу фонда капремонта и запустил несколько крупных программ и проектов. Например, работу по замене лифтов в домах и комплексное обследование домов на предмет их реального состояния. «Не сомневался, что качества Дмитрия Егоровича оценят и заметят на федеральном уровне. И крайне печально, что на фоне дефицита грамотных руководителей в сфере капитального ремонта такие кадры покидают Пермский край», — отметил он. Дмитрий Баранов возглавлял фонд капремонта с 2017 по 2021 год. После трагедии на ул. Краснова, 26 в Перми он ушел по собственному желанию. И до января 2021 года возглавлял ГБУ ПК «Центр расчетов в жилищно-коммунальной сфере Пермского края».

Экс-директор пермского краевого фонда капремонта возглавил аналогичное учреждение в Волгограде. Об этом в своем telegram-канале сообщил бывший вице-премьер по ЖКХ, депутат заксобрания Антон Удальев. «Дмитрий Баранов, экс-руководитель фонда капитального ремонта Пермского края, назначен генеральным директором Регионального фонда капитального ремонта Волгоградской области. И это отличная новость для Волгограда», — отметил Удальев. Он подчеркнул, что в Пермском крае Баранов фактически «реанимировал» работу фонда капремонта и запустил несколько крупных программ и проектов. Например, работу по замене лифтов в домах и комплексное обследование домов на предмет их реального состояния. «Не сомневался, что качества Дмитрия Егоровича оценят и заметят на федеральном уровне. И крайне печально, что на фоне дефицита грамотных руководителей в сфере капитального ремонта такие кадры покидают Пермский край», — отметил он. Дмитрий Баранов возглавлял фонд капремонта с 2017 по 2021 год. После трагедии на ул. Краснова, 26 в Перми он ушел по собственному желанию. И до января 2021 года возглавлял ГБУ ПК «Центр расчетов в жилищно-коммунальной сфере Пермского края».