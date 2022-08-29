В Тюмени 72-летний пенсионер ушел из города и исчез без вести. Фото

30 августа 2022 в 06:02 Размер текста - 17 +

Пенсионер отправился в СНТ «Матмасский» и исчез (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени и ее окрестностях ищут 72-летнего пенсионера, который ушел в СНТ «Матмасский» и с тех пор его местонахождение неизвестно. Последний раз Жохова Виктора видели сутки назад. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень». «Пропал человек. Жохов Виктор Николаевич 1950 года рождения. 29 августа ушел из дома в СНТ „Матмасский“ в городе Тюмени, и до настоящего времени его местоположение не установлено», — указано в ориентировке «Белой Совы». Там уточнили, что мужчина был одет в тельняшку, синюю джинсовую рубашку и темное трико. На внешний вид ему около 70 лет, худощавого телосложения. У него седые волосы, а также он носит бороду и усы. Сообщить какую-либо информацию о его местоположении можно по номерам 02/102, 8 (3452) 29-10-40, 8-932-32-39-911. Фото: поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень»

В Тюмени и ее окрестностях ищут 72-летнего пенсионера, который ушел в СНТ «Матмасский» и с тех пор его местонахождение неизвестно. Последний раз Жохова Виктора видели сутки назад. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень». «Пропал человек. Жохов Виктор Николаевич 1950 года рождения. 29 августа ушел из дома в СНТ „Матмасский“ в городе Тюмени, и до настоящего времени его местоположение не установлено», — указано в ориентировке «Белой Совы». Там уточнили, что мужчина был одет в тельняшку, синюю джинсовую рубашку и темное трико. На внешний вид ему около 70 лет, худощавого телосложения. У него седые волосы, а также он носит бороду и усы. Сообщить какую-либо информацию о его местоположении можно по номерам 02/102, 8 (3452) 29-10-40, 8-932-32-39-911.