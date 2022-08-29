По словам женщины, ударной волной в ее доме снесло крышу, двери и стекла Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жительница Мелитополя Татьяна Васильевна рассказала депутату Металлургического района Челябинска Дмитрию Коваленко, ныне возглавляющему центр волонтерской помощи в Мелитополе, о бомбардировке родного города украинскими войсками. На видео, опубликованном в социальных сетях Молодой гвардии, женщина поделилась, что от ударной волны в ее доме повредило крышу и окна.

«У нас и крыша и двери повылетали. Снаряд рванул и стену разрушил», — рассказывает женщина на видео.

Татьяна Васильевна пояснила, что снаряды летят с украинской стороны. Один из них в феврале попал в соседский дом. Судя по кадрам из видео, дом полностью разрушен. Волонтеры Молодой гвардии доставили семье гуманитарную помощь.

На освобожденных территориях Украины по настоящее время работают челябинские делегации в лице депутатов и волонтеров. Они выезжают в населенные пункты, общаются с жителями, выясняют, чем могут помочь. Областные власти и жители региона также принимают активное участие в восстановлении Донбасса и освобожденных территорий: в социальные объекты поставляется новое оборудование, машины с гуманитарным грузом продолжают снабжать товарами первой необходимости.

Спецоперация призвана защитить жителей Донецкой и Луганской народных республик от геноцида, которому их подвергали власти Украины, начиная с 2014 года. Как заявил президент РФ Владимир Путин, проведение операции носит исключительно освободительный характер.