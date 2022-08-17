На Донбасс доставили подарок от челябинского губернатора

Алексей Текслер передал городу автомобиль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Делегация Челябинской области доставила в Волноваху Донецкой народной республики (ДНР) подарок от губернатора Алексея Текслера — ключи от автомобиля «Нива». Машина передана администрации Волновахского района.

«К главе Волновахского района Константину Зинченко прибыла делегация из Челябинской области в составе заместителей губернатора Анатолия Векшина и Алексея Фартыгина, депутата Госдумы Дмитрия Вяткина, председателя Контрольно-счетной палаты Алексея Лошкина. Радушная встреча началась с подарка от губернатора региона Алексея Текслера. Представители Челябинской области вручили ключи от автомобиля марки „Нива“ для администрации Волновахского района», — сообщается в официальном Telegram-канале Волновахи.

Делегация обследовала социальные объекты города, где работают подрядчики из Челябинской области. Стороны обсудили ход и сроки восстановительных работ.

Делегация из Челябинской области работает в ДНР с момента взятия под шефство Волновахи и Ясиноватой. Она помогает восстанавливать города республики. Мэр Еманжелинска Дмитрий Гатов назначен первым замглавы города Волноваха и Волновахского района.