17 августа 2022

На Донбасс доставили подарок от челябинского губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Андрей Козицын в ДОЛ «Лесная застава». Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер передал городу автомобиль Фото:

Делегация Челябинской области доставила в Волноваху Донецкой народной республики (ДНР) подарок от губернатора Алексея Текслера — ключи от автомобиля «Нива». Машина передана администрации Волновахского района.

«К главе Волновахского района Константину Зинченко прибыла делегация из Челябинской области в составе заместителей губернатора Анатолия Векшина и Алексея Фартыгина, депутата Госдумы Дмитрия Вяткина, председателя Контрольно-счетной палаты Алексея Лошкина. Радушная встреча началась с подарка от губернатора региона Алексея Текслера. Представители Челябинской области вручили ключи от автомобиля марки „Нива“ для администрации Волновахского района», — сообщается в официальном Telegram-канале Волновахи.

Делегация обследовала социальные объекты города, где работают подрядчики из Челябинской области. Стороны обсудили ход и сроки восстановительных работ.

Делегация из Челябинской области работает в ДНР с момента взятия под шефство Волновахи и Ясиноватой. Она помогает восстанавливать города республики. Мэр Еманжелинска Дмитрий Гатов назначен первым замглавы города Волноваха и Волновахского района.

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Делегация Челябинской области доставила в Волноваху Донецкой народной республики (ДНР) подарок от губернатора Алексея Текслера — ключи от автомобиля «Нива». Машина передана администрации Волновахского района. «К главе Волновахского района Константину Зинченко прибыла делегация из Челябинской области в составе заместителей губернатора Анатолия Векшина и Алексея Фартыгина, депутата Госдумы Дмитрия Вяткина, председателя Контрольно-счетной палаты Алексея Лошкина. Радушная встреча началась с подарка от губернатора региона Алексея Текслера. Представители Челябинской области вручили ключи от автомобиля марки „Нива“ для администрации Волновахского района», — сообщается в официальном Telegram-канале Волновахи. Делегация обследовала социальные объекты города, где работают подрядчики из Челябинской области. Стороны обсудили ход и сроки восстановительных работ. Делегация из Челябинской области работает в ДНР с момента взятия под шефство Волновахи и Ясиноватой. Она помогает восстанавливать города республики. Мэр Еманжелинска Дмитрий Гатов назначен первым замглавы города Волноваха и Волновахского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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