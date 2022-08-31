Губернатор ХМАО открыла уникальную школу с собственным лесом

01 сентября 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

В лесу дети смогут получить навыки туризма и экологии Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Югры Наталья Комарова открыла в Ханты-Мансийске уникальную школу, в которой кроме 25-метрового бассейна есть даже свой лес. Об этом сообщили в официальном telegram-канале правительства. «Эта замечательная школа — это подарок Ханты-Мансийску, Югре. Наш партнер, компания „Школа 2020“, предложил уникальный проект, над которым работали и педагоги города Ханты-Мансийска. И вы получаете бассейн, 25 метров, лабораторию искусства. У вас есть свой лес, где вы сможете получить навыки туриста, создавать и реализовывать экологические проекты. Замечательная библиотека и, конечно, столовая», — сказала на открытии Комарова.



Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова рекомендовала родителям и педагогам соблюдать масочный режим на школьных линейках 1 сентября. По ее словам, необходимо использовать любые средства индивидуальной защиты: медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие изделия, обеспечивающие защиту органов дыхания.

Губернатор Югры Наталья Комарова открыла в Ханты-Мансийске уникальную школу, в которой кроме 25-метрового бассейна есть даже свой лес. Об этом сообщили в официальном telegram-канале правительства. «Эта замечательная школа — это подарок Ханты-Мансийску, Югре. Наш партнер, компания „Школа 2020“, предложил уникальный проект, над которым работали и педагоги города Ханты-Мансийска. И вы получаете бассейн, 25 метров, лабораторию искусства. У вас есть свой лес, где вы сможете получить навыки туриста, создавать и реализовывать экологические проекты. Замечательная библиотека и, конечно, столовая», — сказала на открытии Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова рекомендовала родителям и педагогам соблюдать масочный режим на школьных линейках 1 сентября. По ее словам, необходимо использовать любые средства индивидуальной защиты: медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие изделия, обеспечивающие защиту органов дыхания.