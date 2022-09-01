В Кыштыме свыше 100 тысяч гектар леса закрыли на карантин

В Челябинской области 119 тысяч гектар леса закрыли на карантин из-за шелкопряда

02 сентября 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

В Кыштымском лесничестве установили карантинную зону для борьбы с сибирским шелкопрядом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На территории Кыштымского лесничества в Челябинской области закрыли на карантин 119 тысяч гектар леса. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, фитосанитарную зону установили из-за сибирского шелкопряда. «Установлена карантинная фитосанитарная зона на общей площади 119 тысяч гектар и введен карантинный фитосанитарный режим по карантинному вредителю лесных насаждений — сибирскому шелкопряду. В настоящее время утверждена программа локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта в границах измененной карантинной фитосанитарной зоны», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. Там отметили, что в фитосанитарную зону вошли четыре лесничества: Карабашское, Уфимское, Егозинское, Кыштымское. Также вредитель распространен на территории Ларинского Пластавского лесничеств. В первом фитозона установлена с 2009 года, во втором с 2011 года.

На территории Кыштымского лесничества в Челябинской области закрыли на карантин 119 тысяч гектар леса. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, фитосанитарную зону установили из-за сибирского шелкопряда. «Установлена карантинная фитосанитарная зона на общей площади 119 тысяч гектар и введен карантинный фитосанитарный режим по карантинному вредителю лесных насаждений — сибирскому шелкопряду. В настоящее время утверждена программа локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта в границах измененной карантинной фитосанитарной зоны», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. Там отметили, что в фитосанитарную зону вошли четыре лесничества: Карабашское, Уфимское, Егозинское, Кыштымское. Также вредитель распространен на территории Ларинского Пластавского лесничеств. В первом фитозона установлена с 2009 года, во втором с 2011 года.