Политолог: лидерство в Евросоюзе должно перейти к новым странам

Политолог Кортунов: лидерство в Евросоюзе должна занять Польша

03 сентября 2022 в 08:07 Размер текста - 17 +

Польша стремится к лидерству в ЕС, считает политолог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лидерство в Евросоюзе должно перейти к Польше и странам Балтии, потому что старая Европа не справилась с новыми вызовами. Такое мнение высказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Старая Европа себя дискредитировала, она оказалась неспособна справиться с вызовами, которые стоят перед Евросоюзом, поэтому лидерство должно перейти к странам новой Европы — Польше, странам Балтии, Центральной Европы. Такая агрессивная позиция Варшавы — одно из проявлений стремления занять более важную позицию в ЕС, чем это было раньше», — сказал Кортунов в интервью «Известиям». Так он отреагировал на информацию, что Польша потребовала от Германии репараций за ущерб, который нанесли стране во время Второй мировой войны. По его словам, сложно представить, как претензии Польши могут быть оформлены юридически. В случае рассмотрения таких вопросов можно вернуться и к обсуждению границ, считает Кортунов. Ранее доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев заявил, что Евросоюз может распасться из-за раскола внутри. Основной причиной этого может стать Польша, которая претендует на постоянные вливания от «сильных» стран ЕС, отметил он. Если Польша и Венгрия выйдут из ЕС, то союз распадется по цепочке, предположил завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Лидерство в Евросоюзе должно перейти к Польше и странам Балтии, потому что старая Европа не справилась с новыми вызовами. Такое мнение высказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Старая Европа себя дискредитировала, она оказалась неспособна справиться с вызовами, которые стоят перед Евросоюзом, поэтому лидерство должно перейти к странам новой Европы — Польше, странам Балтии, Центральной Европы. Такая агрессивная позиция Варшавы — одно из проявлений стремления занять более важную позицию в ЕС, чем это было раньше», — сказал Кортунов в интервью «Известиям». Так он отреагировал на информацию, что Польша потребовала от Германии репараций за ущерб, который нанесли стране во время Второй мировой войны. По его словам, сложно представить, как претензии Польши могут быть оформлены юридически. В случае рассмотрения таких вопросов можно вернуться и к обсуждению границ, считает Кортунов. Ранее доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев заявил, что Евросоюз может распасться из-за раскола внутри. Основной причиной этого может стать Польша, которая претендует на постоянные вливания от «сильных» стран ЕС, отметил он. Если Польша и Венгрия выйдут из ЕС, то союз распадется по цепочке, предположил завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.