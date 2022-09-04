04 сентября 2022
03 сентября 2022

Махонин подписал новую схему ковидных выплат медикам

Сумма выплат пермским медикам за работу с коронавирусом теперь зависит от оклада
© Служба новостей «URA.RU»
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За работу с COVID-19 медикам доплатят по 25% от оклада Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Выплаты за работу с коронавирусными больными пермские медики начнут получать по новой схеме. Теперь сумма напрямую зависит от оклада отдельного сотрудника и составляет 25% от него. Постановление правительства Пермского края об этом подписал губернатор Дмитрий Махонин.

«Отдельным категориям медицинских работников, подвергающимся рискам заражения новой коронавирусной инфекцией, устанавливаются доплаты при оказании медицинской помощи по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции в размере 25% от оклада». Документ, опубликованный на портале правовой информации, вступает в силу 12 сентября и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля.

Ранее URA.RU рассказывало, что в 2020 году медикам, работающим с коронавирусными больными, назначили фиксированные выплаты. Тогда врачи получали дополнительно по 900 рублей за смену, средний медперсонал по 450 рублей, а младший— по 210 рублей.

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Выплаты за работу с коронавирусными больными пермские медики начнут получать по новой схеме. Теперь сумма напрямую зависит от оклада отдельного сотрудника и составляет 25% от него. Постановление правительства Пермского края об этом подписал губернатор Дмитрий Махонин. «Отдельным категориям медицинских работников, подвергающимся рискам заражения новой коронавирусной инфекцией, устанавливаются доплаты при оказании медицинской помощи по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции в размере 25% от оклада». Документ, опубликованный на портале правовой информации, вступает в силу 12 сентября и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2020 году медикам, работающим с коронавирусными больными, назначили фиксированные выплаты. Тогда врачи получали дополнительно по 900 рублей за смену, средний медперсонал по 450 рублей, а младший— по 210 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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