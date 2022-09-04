Махонин подписал новую схему ковидных выплат медикам

Сумма выплат пермским медикам за работу с коронавирусом теперь зависит от оклада

05 сентября 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

За работу с COVID-19 медикам доплатят по 25% от оклада Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Выплаты за работу с коронавирусными больными пермские медики начнут получать по новой схеме. Теперь сумма напрямую зависит от оклада отдельного сотрудника и составляет 25% от него. Постановление правительства Пермского края об этом подписал губернатор Дмитрий Махонин. «Отдельным категориям медицинских работников, подвергающимся рискам заражения новой коронавирусной инфекцией, устанавливаются доплаты при оказании медицинской помощи по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции в размере 25% от оклада». Документ, опубликованный на портале правовой информации, вступает в силу 12 сентября и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2020 году медикам, работающим с коронавирусными больными, назначили фиксированные выплаты. Тогда врачи получали дополнительно по 900 рублей за смену, средний медперсонал по 450 рублей, а младший— по 210 рублей.

Выплаты за работу с коронавирусными больными пермские медики начнут получать по новой схеме. Теперь сумма напрямую зависит от оклада отдельного сотрудника и составляет 25% от него. Постановление правительства Пермского края об этом подписал губернатор Дмитрий Махонин. «Отдельным категориям медицинских работников, подвергающимся рискам заражения новой коронавирусной инфекцией, устанавливаются доплаты при оказании медицинской помощи по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции в размере 25% от оклада». Документ, опубликованный на портале правовой информации, вступает в силу 12 сентября и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2020 году медикам, работающим с коронавирусными больными, назначили фиксированные выплаты. Тогда врачи получали дополнительно по 900 рублей за смену, средний медперсонал по 450 рублей, а младший— по 210 рублей.