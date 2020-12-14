Власти Пермского края определили размер ковидных выплат медикам

Медики получат дополнительные выплаты за коронавирус в ноябре и декабре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство Пермского края утвердило суммы и порядок дополнительных выплат врачам и медицинским работникам за работу с коронавирусом. Постановление за подписью губернатора Дмитрий Махонина опубликовано на сайте главы Прикамья.

«Утвердить порядок осуществления в 2020 году дополнительных выплат стимулирующего характера за выполнение особо медработникам медицинских организаций, подведомственных минздраву Пермского края, непосредственно оказывающим медпомощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции», — указано в документе. Уточняется, что постановление вступило в силу с 14 декабря и действует до конца текущего года.

Так, врачи скорой медпомощи получат 900 рублей за одну нормативную смену, средний медперсонал скорой — 450 рублей, младший медперсонал -210 рублей. Аналогичные выплаты предусмотрены врачам и медработникам с высшим (немедицинским) образованием, оказывающим медпомощь в условиях круглосуточного стационара. Довыплата производится «за фактически отработанное время в ноябре и декабре», отмечается в документе.

Ранее стало известно, что с 1 ноября изменился порядок довыплат. Сейчас они перечисляются напрямую медицинским работникам через Фонд соцстрахования. По данным минздрава Пермского края, такие выплаты полагаются 10 тысячам медработникам.

URA.RU писало, что правительство РФ выделит из резервного фонда больше 8,6 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами. Еще 16 млрд рублей медики получат за выполнение особо важных работ.