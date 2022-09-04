Первый вице-губернатор ХМАО отправился в командировку в ДНР

Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов отправился в командировку в Макеевку

05 сентября 2022 в 16:11 Размер текста - 17 +

Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов улетел в командировку в Макеевку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов отправился в командировку в подшефный для Югры город в Донецкой области — Макеевку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «Шипилов в окружном правительстве отвечает за внутреннюю политику. В Макеевку он отправился как куратор всего этого проекта. Это не первая и не последняя его командировка на Донбасс. Там уже плотно работает региональная команда, до 10 человек постоянно находятся на территории», — сообщил инсайдер. Другой собеседник URA.RU, близкий к окружному правительству сообщил, что у югорчан широкий перечень задач в ДНР. «Восстановление объектов, поставка оборудования и техники в рамках соглашения, координация работы Гуманитарного добровольческого корпуса Югры, работа с молодежью и волонтерами на территории. В настоящий момент активная работа ведется по грантовому конкурсу для жителей Макеевки — это прямое поручение губернатора Югры, которая сама дважды уже побывала на территории Макеевки и в целом в ДНР. В рамках гранта совершеннолетние жители могут получить до полумиллиона рублей на реализацию своих инициатив. Югра очень активно там занимается молодежной политикой», — сообщил инсайдер. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО не стали комментировать информацию о нахождении в Макеевке первого заместителя губернатора Югры. Но подтвердили, что Шипилов находится в командировке. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова последний раз побывала в Макеевке в конце августа. Во время поездки она осмотрела ряд учебных заведений, которые югорское правительство будет помогать восстанавливать после бомбежек украинских ВСУ. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов отправился в командировку в подшефный для Югры город в Донецкой области — Макеевку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «Шипилов в окружном правительстве отвечает за внутреннюю политику. В Макеевку он отправился как куратор всего этого проекта. Это не первая и не последняя его командировка на Донбасс. Там уже плотно работает региональная команда, до 10 человек постоянно находятся на территории», — сообщил инсайдер. Другой собеседник URA.RU, близкий к окружному правительству сообщил, что у югорчан широкий перечень задач в ДНР. «Восстановление объектов, поставка оборудования и техники в рамках соглашения, координация работы Гуманитарного добровольческого корпуса Югры, работа с молодежью и волонтерами на территории. В настоящий момент активная работа ведется по грантовому конкурсу для жителей Макеевки — это прямое поручение губернатора Югры, которая сама дважды уже побывала на территории Макеевки и в целом в ДНР. В рамках гранта совершеннолетние жители могут получить до полумиллиона рублей на реализацию своих инициатив. Югра очень активно там занимается молодежной политикой», — сообщил инсайдер. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО не стали комментировать информацию о нахождении в Макеевке первого заместителя губернатора Югры. Но подтвердили, что Шипилов находится в командировке. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова последний раз побывала в Макеевке в конце августа. Во время поездки она осмотрела ряд учебных заведений, которые югорское правительство будет помогать восстанавливать после бомбежек украинских ВСУ. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.