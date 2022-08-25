Губернатор ХМАО во время отпуска слетала на Донбасс

Губернатор ХМАО Наталья Комарова возложила цветы к мемориалу «Подвигу шахтеров Макеевки» Фото: официальный сайт органов государственной власти ХМАО

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Югры Наталья Комарова во время отпуска слетала на Донбасс, в подшефную для региона территорию — город Макееву. Информацию о визите URA.RU сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО.

«Основная цель рабочей поездки — координация действий по реализации совместных планов, закрепленных соглашением о сотрудничестве. Документ был подписан между правительством региона и администрацией города Макеевка в мае этого года», — прокомментировали в депсвязей. Во время поездки губернатора сопровождал сенатор от ХМАО Эдуард Исаков.

Югорская делегация осмотрела дворец детского и юношеского творчества имени В. Г. Джарты, который пострадал в результате боевых действий. Губернатор ХМАО обсудила с руководством городской администрации план его реконструкции в ближайшие два года. Также она проинспектировала две школы и детский сад, которые также будут восстанавливаться с участием югорских властей.

Кроме того, Комарова пообщалась с детьми из Макеевки, которые летом приезжали в Ханты-Мансийский округ на каникулы. «Рабочие визиты на дружественную территорию продолжатся в сентябре этого года, когда в Макеевку планируется визит специалистов в строительной области. Также в ближайшее время из Югры сюда прибудет дорожно-коммунальная техника, позднее — пожарно-техническое оборудование и аварийно-спасательная техника», — добавили в депсвязей.

Источник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО сообщил, что губернатор Югры специально прилетела в Макееву во время отпуска. «Во время поездок высших должностных лиц на Донбасс тратится много усилий для обеспечения их безопасности. Будучи в отпуске, губернатор снизила эти протокольные требования, но обсудила и решила все содержательные вопросы», — объяснил инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО уже посещала Донбасс весной. Тогда и была подписано соглашение о сотрудничестве между Югрой и администрацией Макеевки.