05 сентября 2022

Свердловский подросток починил фонтан, с которым не справились московские специалисты. Фото, видео

В Березовском подросток починил фонтан в парке Победы
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, фонтан
С программным обеспечением электрического фонтана не могли справиться несколько специалистов, в итоге справился подросток Фото:

В городе Березовский (Свердловская область) 14-летний местный житель починил фонтан в парке Победы. Полторы недели назад он вышел из строя, и требовалось разобраться с программным обеспечением. Сделать этого не смог никто кроме подростка, рассказал URA.RU директор парка Кирилл Чердынцев.

«Мы приглашали московских мастеров, челябинских, просили умудренных опытом программистов — никто из них не мог устранить ошибку и настроить фонтан. В механическом режиме он работал, а вот в автоматическом — никак. Программное обеспечение не синхронизировалось с насосами и форсунками. Даже производители разводили руками, убеждали, что какой-то глюк программы», — рассказывает Чердынцев.

В беседе с инженером парка выяснилось, что у того есть 14-летний сын, который учится на программиста. Подросток неделю разбирался с программой, а затем приехал к фонтану, удалил старое программное обеспечение и написал новую программу. В итоге фонтан заработал. В местных пабликах стали активно обсуждать новость, многие выразили восхищение талантом молодого человека.

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В городе Березовский (Свердловская область) 14-летний местный житель починил фонтан в парке Победы. Полторы недели назад он вышел из строя, и требовалось разобраться с программным обеспечением. Сделать этого не смог никто кроме подростка, рассказал URA.RU директор парка Кирилл Чердынцев. «Мы приглашали московских мастеров, челябинских, просили умудренных опытом программистов — никто из них не мог устранить ошибку и настроить фонтан. В механическом режиме он работал, а вот в автоматическом — никак. Программное обеспечение не синхронизировалось с насосами и форсунками. Даже производители разводили руками, убеждали, что какой-то глюк программы», — рассказывает Чердынцев. В беседе с инженером парка выяснилось, что у того есть 14-летний сын, который учится на программиста. Подросток неделю разбирался с программой, а затем приехал к фонтану, удалил старое программное обеспечение и написал новую программу. В итоге фонтан заработал. В местных пабликах стали активно обсуждать новость, многие выразили восхищение талантом молодого человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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