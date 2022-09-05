Свердловский подросток починил фонтан, с которым не справились московские специалисты. Фото, видео

В Березовском подросток починил фонтан в парке Победы

05 сентября 2022 в 23:33 Размер текста - 17 +

С программным обеспечением электрического фонтана не могли справиться несколько специалистов, в итоге справился подросток Фото: Денис Моргунов © URA.RU В городе Березовский (Свердловская область) 14-летний местный житель починил фонтан в парке Победы. Полторы недели назад он вышел из строя, и требовалось разобраться с программным обеспечением. Сделать этого не смог никто кроме подростка, рассказал URA.RU директор парка Кирилл Чердынцев. «Мы приглашали московских мастеров, челябинских, просили умудренных опытом программистов — никто из них не мог устранить ошибку и настроить фонтан. В механическом режиме он работал, а вот в автоматическом — никак. Программное обеспечение не синхронизировалось с насосами и форсунками. Даже производители разводили руками, убеждали, что какой-то глюк программы», — рассказывает Чердынцев. В беседе с инженером парка выяснилось, что у того есть 14-летний сын, который учится на программиста. Подросток неделю разбирался с программой, а затем приехал к фонтану, удалил старое программное обеспечение и написал новую программу. В итоге фонтан заработал. В местных пабликах стали активно обсуждать новость, многие выразили восхищение талантом молодого человека. Фото предоставлено Кириллом Чердынцевым

В городе Березовский (Свердловская область) 14-летний местный житель починил фонтан в парке Победы. Полторы недели назад он вышел из строя, и требовалось разобраться с программным обеспечением. Сделать этого не смог никто кроме подростка, рассказал URA.RU директор парка Кирилл Чердынцев. «Мы приглашали московских мастеров, челябинских, просили умудренных опытом программистов — никто из них не мог устранить ошибку и настроить фонтан. В механическом режиме он работал, а вот в автоматическом — никак. Программное обеспечение не синхронизировалось с насосами и форсунками. Даже производители разводили руками, убеждали, что какой-то глюк программы», — рассказывает Чердынцев. В беседе с инженером парка выяснилось, что у того есть 14-летний сын, который учится на программиста. Подросток неделю разбирался с программой, а затем приехал к фонтану, удалил старое программное обеспечение и написал новую программу. В итоге фонтан заработал. В местных пабликах стали активно обсуждать новость, многие выразили восхищение талантом молодого человека.