На улицах Екатеринбурга заметили редкий спорткар BMW M4 Competition G82 в ярко-зеленом цвете под названием S?o Paulo Yellow. Этот цвет официально входит в линейку BMW Individual и используется лишь для лимитированных или специально заказанных машин. Фото автомобиля появились в соцсетях.
Автомобиль оснащён карбоновой крышей и имеет мощность 510 лошадиных сил. Машина разгоняется до 100 километров в час за четыре секунды.
Стоимость такого автомобиля в России может составлять от 11 до 14 миллионов рублей в зависимости от комплектации и состояния. На данной модели предусмотрена возможность вручную перейти с полного привода на задний, что позволяет осуществлять классический управляемый дрифт. Подобная опция предлагается исключительно для автомобилей BMW M-серии, оснащенных системой xDrive.
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