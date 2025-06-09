09 июня 2025

В Екатеринбурге засняли лимитированный BMW за миллионы. Фото

В Екатеринбурге заметили BMW M4 в лимитированном цвете
© Служба новостей «URA.RU»
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Такая модель может стоит от 11 до 14 миллионов рублей
Такая модель может стоит от 11 до 14 миллионов рублей Фото:

На улицах Екатеринбурга заметили редкий спорткар BMW M4 Competition G82 в ярко-зеленом цвете под названием S?o Paulo Yellow. Этот цвет официально входит в линейку BMW Individual и используется лишь для лимитированных или специально заказанных машин. Фото автомобиля появились в соцсетях.

Автомобиль оснащён карбоновой крышей и имеет мощность 510 лошадиных сил. Машина разгоняется до 100 километров в час за четыре секунды.

Стоимость такого автомобиля в России может составлять от 11 до 14 миллионов рублей в зависимости от комплектации и состояния. На данной модели предусмотрена возможность вручную перейти с полного привода на задний, что позволяет осуществлять классический управляемый дрифт. Подобная опция предлагается исключительно для автомобилей BMW M-серии, оснащенных системой xDrive.

Фото:

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На улицах Екатеринбурга заметили редкий спорткар BMW M4 Competition G82 в ярко-зеленом цвете под названием S?o Paulo Yellow. Этот цвет официально входит в линейку BMW Individual и используется лишь для лимитированных или специально заказанных машин. Фото автомобиля появились в соцсетях. Автомобиль оснащён карбоновой крышей и имеет мощность 510 лошадиных сил. Машина разгоняется до 100 километров в час за четыре секунды. Стоимость такого автомобиля в России может составлять от 11 до 14 миллионов рублей в зависимости от комплектации и состояния. На данной модели предусмотрена возможность вручную перейти с полного привода на задний, что позволяет осуществлять классический управляемый дрифт. Подобная опция предлагается исключительно для автомобилей BMW M-серии, оснащенных системой xDrive.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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