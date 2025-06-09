Арбитражный суд Свердловской области арестовал остатки имущества бизнесмена Малика Гайсина, проходящего обвиняемым по уголовному делу о растрате. Под арест попали 62% доли участия в компании «Средуралинвест-МТ», все ее имущество, включая денежные средства, а также акции и доли в других юрлицах. Иск в суд подали бывшие компании Гайсина — «Актай-М» и «Вагран», которые ранее были национализированы, следует из материалов дела.
«Наложить арест на принадлежащую Гайсину М.Ф. долю участия в уставном капитале ООО „Средуралинвест-МТ“ в размере 62%; 2) Наложить арест на имущество ООО „Средуралинвест-МТ“, в том числе на денежные средства находящиеся на банковских счетах общества или на банковских счетах третьих лиц, а также на движимое и недвижимое имущество», — говорится в определении суда об обеспечении иска.
Малик Гайсин — фигурант уголовного дела о растрате. До 2023 года он владел несколькими компаниями и заводами, сейчас эти предприятия национализированы. Ранее суд наложил арест на имущество Гайсина и других бывших руководителей национализированного «Уралбиофарма» на 22,7 миллиона рублей, взыскания которых добились новые владельцы завода.
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