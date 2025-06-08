В Екатеринбурге на улице Рощинской (Уктус) неадекватная женщина с дредами разбила чужую Audi A6 стеклянной бутылкой. Владелец иномарки рассказал, что раньше не встречал дебоширку.
«С субботы на воскресенье на Рощинской неадекватная девушка разбила Audi A6», — передает telegram-канал «Бандитский центр». Судя по видео, женщина разбила лобовое стекло, а затем сломала боковые зеркала.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию. Там пояснили, что заявление о повреждении машины поступило в ОП №?13. Сотрудники территориального ОВД проводят проверку по данному факту.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!