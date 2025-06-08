08 июня 2025

Женщина с дредами разбила дорогую иномарку стеклянной бутылкой в Екатеринбурге. Видео

В Екатеринбурге женщина разбила чужую Audi A6 стеклянной бутылкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Машина была припаркована в одном из дворов на Уктусе
Машина была припаркована в одном из дворов на Уктусе Фото:

В Екатеринбурге на улице Рощинской (Уктус) неадекватная женщина с дредами разбила чужую Audi A6 стеклянной бутылкой. Владелец иномарки рассказал, что раньше не встречал дебоширку.

«С субботы на воскресенье на Рощинской неадекватная девушка разбила Audi A6», — передает telegram-канал «Бандитский центр». Судя по видео, женщина разбила лобовое стекло, а затем сломала боковые зеркала.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию. Там пояснили, что заявление о повреждении машины поступило в ОП №?13. Сотрудники территориального ОВД проводят проверку по данному факту.

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В Екатеринбурге на улице Рощинской (Уктус) неадекватная женщина с дредами разбила чужую Audi A6 стеклянной бутылкой. Владелец иномарки рассказал, что раньше не встречал дебоширку. «С субботы на воскресенье на Рощинской неадекватная девушка разбила Audi A6», — передает telegram-канал «Бандитский центр». Судя по видео, женщина разбила лобовое стекло, а затем сломала боковые зеркала. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию. Там пояснили, что заявление о повреждении машины поступило в ОП №?13. Сотрудники территориального ОВД проводят проверку по данному факту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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