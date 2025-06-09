Под Екатеринбургом в поселке Растущий выставили на продажу необычный объект — здание в форме корабля. Уникальный объект находиться на территории коттеджного поселка «Алые паруса».
«И это не просто корабль, а объект с уже готовым бизнесом. При этом, какой бы бизнес в трюмах этого судна Вы б не вели, любой пойдет с успехом! Локация потрясающая, ведь расположен он на въезде и выезде из посёлка», — рассказал продавец в объявлении, выложенном на сайте N1.ru.
Площадь необычного здания составляет 86 квадратных метров, участок под ним — 21,5 сотки. «Корабль» можно приобрести за 9,9 миллиона рублей. Сейчас здание используется как салон красоты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!