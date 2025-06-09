Под Екатеринбургом продают корабль. Фото

Под Екатеринбургом продают здание в форме корабля
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Стоит «корабль» почти десять миллионов рублей
Стоит «корабль» почти десять миллионов рублей Фото:

Под Екатеринбургом в поселке Растущий выставили на продажу необычный объект — здание в форме корабля. Уникальный объект находиться на территории коттеджного поселка «Алые паруса». 

«И это не просто корабль, а объект с уже готовым бизнесом. При этом, какой бы бизнес в трюмах этого судна Вы б не вели, любой пойдет с успехом! Локация потрясающая, ведь расположен он на въезде и выезде из посёлка», — рассказал продавец в объявлении, выложенном на сайте N1.ru.

Площадь необычного здания составляет 86 квадратных метров, участок под ним — 21,5 сотки. «Корабль» можно приобрести за 9,9 миллиона рублей. Сейчас здание используется как салон красоты.

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Под Екатеринбургом в поселке Растущий выставили на продажу необычный объект — здание в форме корабля. Уникальный объект находиться на территории коттеджного поселка «Алые паруса».  «И это не просто корабль, а объект с уже готовым бизнесом. При этом, какой бы бизнес в трюмах этого судна Вы б не вели, любой пойдет с успехом! Локация потрясающая, ведь расположен он на въезде и выезде из посёлка», — рассказал продавец в объявлении, выложенном на сайте N1.ru. Площадь необычного здания составляет 86 квадратных метров, участок под ним — 21,5 сотки. «Корабль» можно приобрести за 9,9 миллиона рублей. Сейчас здание используется как салон красоты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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