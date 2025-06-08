08 июня 2025

Отпуск в поезде: топ недорогих ЖД-туров из Екатеринбурга летом

Летом из Екатеринбурга действуют ЖД-туры в Удмуртию за 17 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Один из бюджетных жд-туров стоит 17 тысяч рублей
Один из бюджетных жд-туров стоит 17 тысяч рублей Фото:

В сезон летних отпусков из Екатеринбурга доступны железнодорожные туры, благодаря которым за пару дней можно познакомиться с несколькими новыми городами за раз, новой культурой и достопримечательностями. URA.RU в одном материале собрало актуальные предложения для отдыха, стоимость которых не превышает 30 тысяч рублей. 

Удмуртия

Общая длительность тура — четыре дня. Стоимость: от 17 до 20 тысяч рублей, зависит от расположения в отеле. Группа выезжает из Екатеринбурга ночью, а утром уже прибывает в Ижевск. В стоимость поездки входит: трехзвездочный отель, экскурсии, завтрак и обеды, мастер-классы. Дополнительно организаторы рекомендуют заложить траты на питание в дороге и сувениры. 

Киров

Тур, в котором можно будет посетить музей леденцов, шоколада, планетарий, узнать историю знаменитых дымковских игрушек и создать свою. Тур стоит от 19 тысяч рублей, выезд доступен не только из Екатеринбурга, но и из Тюмени, Перми, Ижевска. В течение лета запланировано два тура — в июне и августе от туроператора «Народный». 

Сибирь

Этот тур охватывает сразу несколько городов и связан с историей семьи Романовых. Туристы увидят Тюмень, Тобольск, село Покровское. Конечная стоимость тура зависит от размещения, одноместный номер туристу обойдется в 31,5 тысяч рублей, а в двухместном — 27,5 тысяч рублей.

Три столицы в одном туре 

Увидеть столицу Татарстана, Волжской Булгарии (Среднее Поволжье) и Республики Марий Эл удастся за 29 тысяч рублей. В программе: обзорные экскурсии, посещение мечетей, мавзолея. За поездку в купе, а не плацкарте придется доплатить. В тур можно отправиться на протяжении всего лета, на выбор представлено множество удобных дат. 

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В сезон летних отпусков из Екатеринбурга доступны железнодорожные туры, благодаря которым за пару дней можно познакомиться с несколькими новыми городами за раз, новой культурой и достопримечательностями. URA.RU в одном материале собрало актуальные предложения для отдыха, стоимость которых не превышает 30 тысяч рублей.  Удмуртия Общая длительность тура — четыре дня. Стоимость: от 17 до 20 тысяч рублей, зависит от расположения в отеле. Группа выезжает из Екатеринбурга ночью, а утром уже прибывает в Ижевск. В стоимость поездки входит: трехзвездочный отель, экскурсии, завтрак и обеды, мастер-классы. Дополнительно организаторы рекомендуют заложить траты на питание в дороге и сувениры.  Киров Тур, в котором можно будет посетить музей леденцов, шоколада, планетарий, узнать историю знаменитых дымковских игрушек и создать свою. Тур стоит от 19 тысяч рублей, выезд доступен не только из Екатеринбурга, но и из Тюмени, Перми, Ижевска. В течение лета запланировано два тура — в июне и августе от туроператора «Народный».  Сибирь Этот тур охватывает сразу несколько городов и связан с историей семьи Романовых. Туристы увидят Тюмень, Тобольск, село Покровское. Конечная стоимость тура зависит от размещения, одноместный номер туристу обойдется в 31,5 тысяч рублей, а в двухместном — 27,5 тысяч рублей. Три столицы в одном туре  Увидеть столицу Татарстана, Волжской Булгарии (Среднее Поволжье) и Республики Марий Эл удастся за 29 тысяч рублей. В программе: обзорные экскурсии, посещение мечетей, мавзолея. За поездку в купе, а не плацкарте придется доплатить. В тур можно отправиться на протяжении всего лета, на выбор представлено множество удобных дат. 
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