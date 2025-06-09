09 июня 2025

«Звездная болезнь с детства»: Dead Blonde — о фанатах в Екатеринбурге, «Ночи музыки» и популярности

Артистка Dead Blonde назвала фанатов из Екатеринбурга самыми душевными
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Арина Буланова заявила, что хранит все подарки от фанатов
Арина Буланова заявила, что хранит все подарки от фанатов Фото:

Солистка рейв-проекта Dead Blonde (настоящее имя — Арина Буланова) назвала фанатов из Екатеринбурга гостеприимными и щедрыми. В интервью URA.RU она приоткрыла завесу отношений с мужем Давидом (артист GSPD), рассказала о любимых подарках и почему не перестала заниматься музыкой. Популярность пришла к Булановой в 2021 году, именно тогда в сети «завирусился» ее трек «Мальчик на девятке», кроме того, артистка исполняет такие хиты, как «Бесприданница», «Снег растаял на плечах» и другие.

— Говорят, что лучше не мешать личную жизнь и работу, а вы постоянно вместе [с Давидом]. Удается ли проводить черту «работа-дом»?

— Удается. Точнее, нет такой черты: «Вот, мы сейчас дома, а не на работе, поэтому не обсуждаем рабочие вопросы» или «Вот, мы сейчас на работе, поэтому общаемся как коллеги». Работа и личная жизнь давно переплелись между собой, но все же не слились воедино.

— Были ли моменты, когда ты хотела бросить музыку? Что тебя останавливало?

— Бывали. Останавливал всегда муж-продюсер.

— Как ты справилась с такой огромной популярностью, которая пришла к тебе четыре года назад? Была ли звездная болезнь?

— Я «прогремела» в 2021 году и не ощутила тогда на себе особо какой-то сверхъестественной популярности, у меня звездная болезнь с детства, так что когда пришла музыкальная узнаваемость, меня это как-то больше смущало и местами раздражало, чем радовало.

— Какой самый необычный или трогательный подарок от фаната ты получала?

 Много таких. Мне и свои детские игрушки дарили, и своими руками для меня шили одежду, украшения, дарили куклу Барби по моему образу и подобию. Все люблю и храню.

Буланова назвала фанатов из Екатеринбурга гостеприимными
Буланова назвала фанатов из Екатеринбурга гостеприимными
Фото:

— Как бы ты описала своих фанатов из Екатеринбурга?

— Самые душевные, щедрые, гостеприимные.

— Ты уже дважды выступала в Екатеринбурге в фестивальных проекта («Ночь музыки» и Mega Urban Fest). Отличаются ли по настроению и атмосфере мероприятия? Где понравилось больше?

— Конечно, «Ночь музыки» прошла для меня немного сумбурно, а здесь (на Mega Urban Fest прим. ред.) получилось максимально вдумчиво и осознанно прочувствовать момент. Мероприятия отличаются по своей энергетике как минимум из-за количества публики.

— Когда вы с Давидом расписались, у вас не было никакого торжества. Планируете ли все же отметить свадьбу?

— Не знаю, может быть, на 10-летнюю годовщину. Пару лет назад хотели сделать прикольную свадьбу в  деревенском стиле «нулевых». Но уже перехотели, сейчас думаем, что, возможно, отметим круглую дату с  близкими в  Италии на берегу озера.

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Солистка рейв-проекта Dead Blonde (настоящее имя — Арина Буланова) назвала фанатов из Екатеринбурга гостеприимными и щедрыми. В интервью URA.RU она приоткрыла завесу отношений с мужем Давидом (артист GSPD), рассказала о любимых подарках и почему не перестала заниматься музыкой. Популярность пришла к Булановой в 2021 году, именно тогда в сети «завирусился» ее трек «Мальчик на девятке», кроме того, артистка исполняет такие хиты, как «Бесприданница», «Снег растаял на плечах» и другие. — Говорят, что лучше не мешать личную жизнь и работу, а вы постоянно вместе [с Давидом]. Удается ли проводить черту «работа-дом»? — Удается. Точнее, нет такой черты: «Вот, мы сейчас дома, а не на работе, поэтому не обсуждаем рабочие вопросы» или «Вот, мы сейчас на работе, поэтому общаемся как коллеги». Работа и личная жизнь давно переплелись между собой, но все же не слились воедино. — Были ли моменты, когда ты хотела бросить музыку? Что тебя останавливало? — Бывали. Останавливал всегда муж-продюсер. — Как ты справилась с такой огромной популярностью, которая пришла к тебе четыре года назад? Была ли звездная болезнь? — Я «прогремела» в 2021 году и не ощутила тогда на себе особо какой-то сверхъестественной популярности, у меня звездная болезнь с детства, так что когда пришла музыкальная узнаваемость, меня это как-то больше смущало и местами раздражало, чем радовало. — Какой самый необычный или трогательный подарок от фаната ты получала? — Много таких. Мне и свои детские игрушки дарили, и своими руками для меня шили одежду, украшения, дарили куклу Барби по моему образу и подобию. Все люблю и храню. — Как бы ты описала своих фанатов из Екатеринбурга? — Самые душевные, щедрые, гостеприимные. — Ты уже дважды выступала в Екатеринбурге в фестивальных проекта («Ночь музыки» и Mega Urban Fest). Отличаются ли по настроению и атмосфере мероприятия? Где понравилось больше? — Конечно, «Ночь музыки» прошла для меня немного сумбурно, а здесь (на Mega Urban Fest прим. ред.) получилось максимально вдумчиво и осознанно прочувствовать момент. Мероприятия отличаются по своей энергетике как минимум из-за количества публики. — Когда вы с Давидом расписались, у вас не было никакого торжества. Планируете ли все же отметить свадьбу? — Не знаю, может быть, на 10 -летнюю годовщину. Пару лет назад хотели сделать прикольную свадьбу в  деревенском стиле «нулевых». Но уже перехотели, сейчас думаем, что, возможно, отметим круглую дату с  близкими в  Италии на берегу озера.
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