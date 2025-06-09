«Звездная болезнь с детства»: Dead Blonde — о фанатах в Екатеринбурге, «Ночи музыки» и популярности

Солистка рейв-проекта Dead Blonde (настоящее имя — Арина Буланова) назвала фанатов из Екатеринбурга гостеприимными и щедрыми. В интервью URA.RU она приоткрыла завесу отношений с мужем Давидом (артист GSPD), рассказала о любимых подарках и почему не перестала заниматься музыкой. Популярность пришла к Булановой в 2021 году, именно тогда в сети «завирусился» ее трек «Мальчик на девятке», кроме того, артистка исполняет такие хиты, как «Бесприданница», «Снег растаял на плечах» и другие.
— Говорят, что лучше не мешать личную жизнь и работу, а вы постоянно вместе [с Давидом]. Удается ли проводить черту «работа-дом»?
— Удается. Точнее, нет такой черты: «Вот, мы сейчас дома, а не на работе, поэтому не обсуждаем рабочие вопросы» или «Вот, мы сейчас на работе, поэтому общаемся как коллеги». Работа и личная жизнь давно переплелись между собой, но все же не слились воедино.
— Были ли моменты, когда ты хотела бросить музыку? Что тебя останавливало?
— Бывали. Останавливал всегда муж-продюсер.
— Как ты справилась с такой огромной популярностью, которая пришла к тебе четыре года назад? Была ли звездная болезнь?
— Я «прогремела» в 2021 году и не ощутила тогда на себе особо какой-то сверхъестественной популярности, у меня звездная болезнь с детства, так что когда пришла музыкальная узнаваемость, меня это как-то больше смущало и местами раздражало, чем радовало.
— Какой самый необычный или трогательный подарок от фаната ты получала?
— Много таких. Мне и свои детские игрушки дарили, и своими руками для меня шили одежду, украшения, дарили куклу Барби по моему образу и подобию. Все люблю и храню.
— Как бы ты описала своих фанатов из Екатеринбурга?
— Самые душевные, щедрые, гостеприимные.
— Ты уже дважды выступала в Екатеринбурге в фестивальных проекта («Ночь музыки» и Mega Urban Fest). Отличаются ли по настроению и атмосфере мероприятия? Где понравилось больше?
— Конечно, «Ночь музыки» прошла для меня немного сумбурно, а здесь (на Mega Urban Fest прим. ред.) получилось максимально вдумчиво и осознанно прочувствовать момент. Мероприятия отличаются по своей энергетике как минимум из-за количества публики.
— Когда вы с Давидом расписались, у вас не было никакого торжества. Планируете ли все же отметить свадьбу?
— Не знаю, может быть, на 10-летнюю годовщину. Пару лет назад хотели сделать прикольную свадьбу в деревенском стиле «нулевых». Но уже перехотели, сейчас думаем, что, возможно, отметим круглую дату с близкими в Италии на берегу озера.
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