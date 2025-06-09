В Свердловской области зафиксировано наибольшее количество случаев укусов клещей

В части регионов России, среди которых есть Свердловская область, было зафиксировано наибольшее количество случаев укусов клещами. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Наибольшее количество обращений по поводу укусов клещей зафиксировано в <...> Свердловской области», — сообщили в пресс-службе ведомства. Также в большое количество обращений из-за укусов клеща поступало из Кировской, Кемеровской, Челябинской, Томской областях, а также Пермском крае и Удмуртской Республике. Всего в медорганизации России обратилось более 266 тысяч человек.
Прививку от клещевого вирусного энцефалита в 2025 году сделали более 3,1 миллиона граждан России. В целях предотвращения укусов клещей на территории страны осуществляются акарицидные обработки. На данный момент обработке подверглись свыше 196,2 тысячи гектаров, что соответствует 88,2% от намеченного объема. В рамках подготовки к началу работы летних оздоровительных учреждений в 2025 году акарицидная обработка с контролем качества проведена более чем на 30 тысячах гектаров.
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