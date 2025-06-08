08 июня 2025

Участнику СВО из Екатеринбурга отказали в выплате за ранение

© Служба новостей «URA.RU»
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Военнослужащий получил ранение в июле 2022 года (архивное фото)
Военнослужащий получил ранение в июле 2022 года (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге участнику спецоперации на Украине отказали в региональной выплате за ранение, которое он получил на фронте в июле 2022 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«Управлением соцполитики №26 заявителю отказано в предоставлении мер социальной поддержки ввиду отсутствия подтверждения факта получения ранения в период участия в специальной военной операции», — пояснили там. При этом мужчина получил ранение при выполнении боевых задач.

К делу подключилась прокуратура, в ходе проверки которой начальнику управления социальной политики №26 внесено представление. После этого учреждение выплатило бойцу положенные 150 тысяч рублей за ранение.

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В Екатеринбурге участнику спецоперации на Украине отказали в региональной выплате за ранение, которое он получил на фронте в июле 2022 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Управлением соцполитики №26 заявителю отказано в предоставлении мер социальной поддержки ввиду отсутствия подтверждения факта получения ранения в период участия в специальной военной операции», — пояснили там. При этом мужчина получил ранение при выполнении боевых задач. К делу подключилась прокуратура, в ходе проверки которой начальнику управления социальной политики №26 внесено представление. После этого учреждение выплатило бойцу положенные 150 тысяч рублей за ранение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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