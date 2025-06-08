Участнику СВО из Екатеринбурга отказали в выплате за ранение

В Екатеринбурге участнику спецоперации на Украине отказали в региональной выплате за ранение, которое он получил на фронте в июле 2022 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.
«Управлением соцполитики №26 заявителю отказано в предоставлении мер социальной поддержки ввиду отсутствия подтверждения факта получения ранения в период участия в специальной военной операции», — пояснили там. При этом мужчина получил ранение при выполнении боевых задач.
К делу подключилась прокуратура, в ходе проверки которой начальнику управления социальной политики №26 внесено представление. После этого учреждение выплатило бойцу положенные 150 тысяч рублей за ранение.
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