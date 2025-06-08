08 июня 2025

Пьяный игрок ХК «Авто» разбился в жестком ДТП и впал в кому. Фото

Игрок молодежной ХК «Авто» Митькин разбился в ДТП на Ford Focus и впал в кому
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С места аварии хоккеиста госпитализировали в состоянии комы
С места аварии хоккеиста госпитализировали в состоянии комы Фото:

На Екатеринбургской кольцовой автодороге (ЕКАД) разбился в жесткой аварии 18-летний защитник молодежной хоккейной команды «Авто» Артем Митькин, сейчас он в коме. Вместе с ним были его приятель и несовершеннолетняя подруга. Спортсмен, будучи пьяным, сел за руль Ford Focus. Информация об этом появилась в Telegram.

«Митькин Артем Юрьевич бригадой СМП доставлен в 36 ГТБ с окончательным д/з: сочетанная травма, перелом костей лицевого скелета, УГМ тяжелой степени, острая субдуральная гематома, САК, пневмоторакс слева, двухсторонний ушиб легких, алкогольное опьянение. Госпитализирован в НХО в состоянии комы, неконтактный», — передает заключение telegram-канал Hockeymans78.

Приятель Митькина уже вышел на связь после ДТП, он лежит в палате под наблюдением врачей. Состояние хоккеиста и его подруги не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что авария случилась в ночь на 8 июня. Митькин водил иномарку без прав, а пассажиры не были пристегнуты.

Митькин пришел в «Авто» в этом сезоне. Контракт с ним подписан до 31 мая 2027 года.

Фото:
Фото:
Фото: telegram-канал Hockeymans78

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — нашего редактора оговорил родной дядя, чтобы облегчить свою участь по другому делу. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Екатеринбургской кольцовой автодороге (ЕКАД) разбился в жесткой аварии 18-летний защитник молодежной хоккейной команды «Авто» Артем Митькин, сейчас он в коме. Вместе с ним были его приятель и несовершеннолетняя подруга. Спортсмен, будучи пьяным, сел за руль Ford Focus. Информация об этом появилась в Telegram. «Митькин Артем Юрьевич бригадой СМП доставлен в 36 ГТБ с окончательным д/з: сочетанная травма, перелом костей лицевого скелета, УГМ тяжелой степени, острая субдуральная гематома, САК, пневмоторакс слева, двухсторонний ушиб легких, алкогольное опьянение. Госпитализирован в НХО в состоянии комы, неконтактный», — передает заключение telegram-канал Hockeymans78. Приятель Митькина уже вышел на связь после ДТП, он лежит в палате под наблюдением врачей. Состояние хоккеиста и его подруги не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что авария случилась в ночь на 8 июня. Митькин водил иномарку без прав, а пассажиры не были пристегнуты. Митькин пришел в «Авто» в этом сезоне. Контракт с ним подписан до 31 мая 2027 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...