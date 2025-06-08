На Екатеринбургской кольцовой автодороге (ЕКАД) разбился в жесткой аварии 18-летний защитник молодежной хоккейной команды «Авто» Артем Митькин, сейчас он в коме. Вместе с ним были его приятель и несовершеннолетняя подруга. Спортсмен, будучи пьяным, сел за руль Ford Focus. Информация об этом появилась в Telegram.
«Митькин Артем Юрьевич бригадой СМП доставлен в 36 ГТБ с окончательным д/з: сочетанная травма, перелом костей лицевого скелета, УГМ тяжелой степени, острая субдуральная гематома, САК, пневмоторакс слева, двухсторонний ушиб легких, алкогольное опьянение. Госпитализирован в НХО в состоянии комы, неконтактный», — передает заключение telegram-канал Hockeymans78.
Приятель Митькина уже вышел на связь после ДТП, он лежит в палате под наблюдением врачей. Состояние хоккеиста и его подруги не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что авария случилась в ночь на 8 июня. Митькин водил иномарку без прав, а пассажиры не были пристегнуты.
Митькин пришел в «Авто» в этом сезоне. Контракт с ним подписан до 31 мая 2027 года.
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