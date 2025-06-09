«Доходность пойдет вниз»: экономист объяснил, что будет со вкладами свердловчан после снижения ключевой ставки

Вслед за снижением ключевой ставки для свердловчан, как и для всех россиян, снизится и доходность по банковским депозитам. Об этом URA.RU рассказал экономист и профессор УрГЭУ Максим Марамыгин.
«Этот аукцион невиданной щедрости, когда надежнейшие банки брали депозиты под 20% процентов годовых, сейчас начнет откатываться. По депозитам доходность пойдет вниз. Деньги пока из банковского сектора уходить не начнут. А вот их доходность начнет потихонечку снижаться», — рассказал он.
Марамыгин отметил, что снижение ставки не сделает кредиты и ипотеку ощутимо доступнее. «Говорить о том, что снижение ставки как-то реально повлияет сейчас, я бы не стал. Потому что 20% — это все равно высокая ставка. Ну будет ипотека не под 32%, а 31%, прям все ломанутся за кредитами? В этом плане ничего не изменится, пока ключевая ставка не станет как минимум в половину меньше, то есть не упадет хотя бы до уровня инфляции»», — отметил он.
По словам эксперта, снижение ставки — это «сигнал надежды» невоенному сектору экономики на начало постепенного смягчения кредитной политики. Однако для запуска новых инвестпроектов необходимы более существенные шаги — ключевая ставка должна снизиться хотя бы до 15%.
Ранее впервые после начала СВО Центробанк пошел на снижение ключевой ставки — с 21% до 20%. ЦБ объяснил его прежде всего снижением инфляционного давления. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что значимого смягчения денежно-кредитных условий с учетом замедления инфляции в реальном выражении пока не происходит — снижается лишь номинальная ставка. Ориентир среднего значения этого индикатора в 2025 году остается прежним: 19,5–21,5% годовых.
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