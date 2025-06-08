Мировая звезда, легендарный пианист Денис Мацуев устроил в Екатеринбурге фестиваль, на котором три дня подряд радует горожан своей виртуозной игрой. 9 июня он исполнит Третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова — с него начиналась дружба со Свердловской филармонией. Это станет завершающим концертом, билеты на него уже не достать.
«Денис Мацуев представляет…» ежегодно проводится в стенах Свердловской филармонии. В этом году он проводится с 7 по 9 июня, в завершающий день пианист выйдет на сцену вместе с Уральским академическим филармоническим оркестром под управлением Дмитрия Лисса.
Тем счастливчикам, кому удалось купить билеты, представится возможность услышать Третий концерт Рахманинова. Также гостем вечера станет скрипачка Стефания Поспехина.
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