08 июня 2025

В Екатеринбург прилетела мировая звезда, билеты на ее концерт уже не достать. Фото, видео

Екатеринбуржцы раскупили билеты на концерт пианиста Дениса Мацуева
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Денис Мацуев выступит в Свердловской филармонии
Денис Мацуев выступит в Свердловской филармонии Фото:

Мировая звезда, легендарный пианист Денис Мацуев устроил в Екатеринбурге фестиваль, на котором три дня подряд радует горожан своей виртуозной игрой. 9 июня он исполнит Третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова — с него начиналась дружба со Свердловской филармонией. Это станет завершающим концертом, билеты на него уже не достать.

«Денис Мацуев представляет…» ежегодно проводится в стенах Свердловской филармонии. В этом году он проводится с 7 по 9 июня, в завершающий день пианист выйдет на сцену вместе с Уральским академическим филармоническим оркестром под управлением Дмитрия Лисса.

Тем счастливчикам, кому удалось купить билеты, представится возможность услышать Третий концерт Рахманинова. Также гостем вечера станет скрипачка Стефания Поспехина. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мировая звезда, легендарный пианист Денис Мацуев устроил в Екатеринбурге фестиваль, на котором три дня подряд радует горожан своей виртуозной игрой. 9 июня он исполнит Третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова — с него начиналась дружба со Свердловской филармонией. Это станет завершающим концертом, билеты на него уже не достать. «Денис Мацуев представляет…» ежегодно проводится в стенах Свердловской филармонии. В этом году он проводится с 7 по 9 июня, в завершающий день пианист выйдет на сцену вместе с Уральским академическим филармоническим оркестром под управлением Дмитрия Лисса. Тем счастливчикам, кому удалось купить билеты, представится возможность услышать Третий концерт Рахманинова. Также гостем вечера станет скрипачка Стефания Поспехина. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...