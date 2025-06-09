Жесткая авария на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД), в которой разбился 18-летний защитник молодежной ХК «Авто» Артем Митькин и его приятель-хоккеист, могла произойти из-за 17-летней пассажирки. Она якобы взялась за руль и дернула вправо. Информация об этом появилась в Telegram.
«Хоккеисты разбились на ЕКАД из-за пассажирки, которая схватилась за руль. Они возвращались домой с вечеринки, где девушка поругалась с друзьями. В автомобиле она внезапно схватилась за руль и дернула вправо. Машину занесло, она вылетела с трассы», — передает telegram-канал Ural Mash.
Инцидент случился в ночь на 8 июня. С места аварии Минькина госпитализировали в состоянии комы. Парень водил Ford Focus без водительских прав, а пассажиры не были пристегнуты.
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