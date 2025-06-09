«Пассажирка схватилась за руль»: появилась версия ДТП, в котором разбился игрок ХК «Авто». Фото

Ural Mash: хоккеисты разбились на ЕКАД из-за пассажирки, которая дернула руль
© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторы ДПС организовали проверку
Инспекторы ДПС организовали проверку Фото:

Жесткая авария на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД), в которой разбился 18-летний защитник молодежной ХК «Авто» Артем Митькин и его приятель-хоккеист, могла произойти из-за 17-летней пассажирки. Она якобы взялась за руль и дернула вправо. Информация об этом появилась в Telegram.

«Хоккеисты разбились на ЕКАД из-за пассажирки, которая схватилась за руль. Они возвращались домой с вечеринки, где девушка поругалась с друзьями. В автомобиле она внезапно схватилась за руль и дернула вправо. Машину занесло, она вылетела с трассы», — передает telegram-канал Ural Mash.

Инцидент случился в ночь на 8 июня. С места аварии Минькина госпитализировали в состоянии комы. Парень водил Ford Focus без водительских прав, а пассажиры не были пристегнуты.

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Жесткая авария на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД), в которой разбился 18-летний защитник молодежной ХК «Авто» Артем Митькин и его приятель-хоккеист, могла произойти из-за 17-летней пассажирки. Она якобы взялась за руль и дернула вправо. Информация об этом появилась в Telegram. «Хоккеисты разбились на ЕКАД из-за пассажирки, которая схватилась за руль. Они возвращались домой с вечеринки, где девушка поругалась с друзьями. В автомобиле она внезапно схватилась за руль и дернула вправо. Машину занесло, она вылетела с трассы», — передает telegram-канал Ural Mash. Инцидент случился в ночь на 8 июня. С места аварии Минькина госпитализировали в состоянии комы. Парень водил Ford Focus без водительских прав, а пассажиры не были пристегнуты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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