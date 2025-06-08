У свердловского бойца СВО украли деньги, выплаченные за ранение

В Каменске-Уральском (Свердловская область) у мобилизованного участника спецоперации на Украине украли с его счета более 1,7 миллиона рублей, которые он получил за ранение. Неизвестные перевели деньги на семь виртуальных карт и обналичили в разных городах, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«В 2023 году Олег открыл в банке вклад и между своими счетами перевел на него три миллиона рублей под 12,8%. Впоследствии мужчина обнаружил, что 1,723 млн рублей со счета были переведены на семь виртуальных карт и обналичены в разных городах страны. Решить проблему с банком в досудебном порядке не удалось, и Олег обратился в суд», — пояснили там.
Банк отказался признать требования солдата и заявил, что он самостоятельно снял деньги. Суд признал недействительными операции по переводу и частично удовлетворил исковые требования: с банка взыскано 1,7 млн рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 146714 рублей, компенсация морального вреда — 20 тысяч рублей, а также штраф 944857 рублей за неудовлетворение требований истца добровольно. Также банк обязан выплатить госпошлину в пользу бюджета РФ 36697 рублей.
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