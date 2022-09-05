Названа причина падения вертолета авиакомпании из ХМАО в Африке

Helincidents: причина крушения российского вертолета в Конго - обстрел

06 сентября 2022 в 01:41 Размер текста - 17 +

Вертолет в Конго обстреляли с земли (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вертолет Ми-8 авиакомпании «Нижневартовскавиа» потерпел аварию в Конго (Африка) из-за обстрела. Об этом сообщает telegram-канал «Helincidents». «Mи-8, RA-27117, Нижневартовскавиа. Авария вертолета при выполнении рейса Гома — Буния, в результате обстрела с земли. Хотя экипаж и предпринял маневр уклонения, выстрелов в противоположную сторону с набором высоты, но спустя несколько секунд, произошло резкое падение скорости, и вертолет перешел в неуправляемое снижение», — указано в сообщении. Также отмечается, что после падения вертолет полностью сгорел. В пресс-службу Росавиации и АО «Нижневартовскавиа» направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало, что в Демократической республике Конго потерпел аварию вертолет Ми-8. Он принадлежал авиакомпании «Нижневартовскавиа». Все три члена экипажа выжили.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Нижневартовскавиа» потерпел аварию в Конго (Африка) из-за обстрела. Об этом сообщает telegram-канал «Helincidents». «Mи-8, RA-27117, Нижневартовскавиа. Авария вертолета при выполнении рейса Гома — Буния, в результате обстрела с земли. Хотя экипаж и предпринял маневр уклонения, выстрелов в противоположную сторону с набором высоты, но спустя несколько секунд, произошло резкое падение скорости, и вертолет перешел в неуправляемое снижение», — указано в сообщении. Также отмечается, что после падения вертолет полностью сгорел. В пресс-службу Росавиации и АО «Нижневартовскавиа» направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало, что в Демократической республике Конго потерпел аварию вертолет Ми-8. Он принадлежал авиакомпании «Нижневартовскавиа». Все три члена экипажа выжили.