05 сентября 2022
04 сентября 2022
03 сентября 2022

Названа причина падения вертолета авиакомпании из ХМАО в Африке

Helincidents: причина крушения российского вертолета в Конго - обстрел
© Служба новостей «URA.RU»
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Вертолет в Конго обстреляли с земли (фото из архива) Фото:

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Нижневартовскавиа» потерпел аварию в Конго (Африка) из-за обстрела. Об этом сообщает telegram-канал «Helincidents».

«Mи-8, RA-27117, Нижневартовскавиа. Авария вертолета при выполнении рейса Гома — Буния, в результате обстрела с земли. Хотя экипаж и предпринял маневр уклонения, выстрелов в противоположную сторону с набором высоты, но спустя несколько секунд, произошло резкое падение скорости, и вертолет перешел в неуправляемое снижение», — указано в сообщении. Также отмечается, что после падения вертолет полностью сгорел.

В пресс-службу Росавиации и АО «Нижневартовскавиа» направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU писало, что в Демократической республике Конго потерпел аварию вертолет Ми-8. Он принадлежал авиакомпании «Нижневартовскавиа». Все три члена экипажа выжили.

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Вертолет Ми-8 авиакомпании «Нижневартовскавиа» потерпел аварию в Конго (Африка) из-за обстрела. Об этом сообщает telegram-канал «Helincidents». «Mи-8, RA-27117, Нижневартовскавиа. Авария вертолета при выполнении рейса Гома — Буния, в результате обстрела с земли. Хотя экипаж и предпринял маневр уклонения, выстрелов в противоположную сторону с набором высоты, но спустя несколько секунд, произошло резкое падение скорости, и вертолет перешел в неуправляемое снижение», — указано в сообщении. Также отмечается, что после падения вертолет полностью сгорел. В пресс-службу Росавиации и АО «Нижневартовскавиа» направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало, что в Демократической республике Конго потерпел аварию вертолет Ми-8. Он принадлежал авиакомпании «Нижневартовскавиа». Все три члена экипажа выжили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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