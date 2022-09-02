02 сентября 2022
01 сентября 2022

Вертолет Нижневартовской авиакомпании потерпел аварию в Африке

Helincidents: Вертолет Нижневартовской авиакомпании потерпел аварию в Конго
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, вертолет, таможня, задержание, ми-8мтв-1
Вертолет авиакомпании из Нижневартовска потерпел аварию в Конго Фото:

В Демократической республике Конго потерпел аварию вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Нижневартовск-Авиа». Об этом сообщает telegram-канал «Helincidents».

«02.09.2022. Ми-8 Нижневартовск-Авиа. Авария вертолета в районе Мугунги, Северное Киву, Демократическая Республика Конго», — сообщается в Telegram. По данным канала, все три члена экипажа выжили.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО совершил экстренную посадку вертолет с пассажирами. На борту Ми-8 было семь человек.

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В Демократической республике Конго потерпел аварию вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Нижневартовск-Авиа». Об этом сообщает telegram-канал «Helincidents». «02.09.2022. Ми-8 Нижневартовск-Авиа. Авария вертолета в районе Мугунги, Северное Киву, Демократическая Республика Конго», — сообщается в Telegram. По данным канала, все три члена экипажа выжили. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО совершил экстренную посадку вертолет с пассажирами. На борту Ми-8 было семь человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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