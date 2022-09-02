Вертолет Нижневартовской авиакомпании потерпел аварию в Африке

Вертолет авиакомпании из Нижневартовска потерпел аварию в Конго
В Демократической республике Конго потерпел аварию вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Нижневартовск-Авиа». Об этом сообщает telegram-канал «Helincidents».
«02.09.2022. Ми-8 Нижневартовск-Авиа. Авария вертолета в районе Мугунги, Северное Киву, Демократическая Республика Конго», — сообщается в Telegram. По данным канала, все три члена экипажа выжили.
Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО совершил экстренную посадку вертолет с пассажирами. На борту Ми-8 было семь человек.
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