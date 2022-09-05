В Ханты-Мансийске водители маршруток подрались из-за пассажирки. Видео

В Ханты-Мансийске водители маршруток подрались из-за пассажирки

06 сентября 2022 в 07:05 Размер текста - 17 +

Водители маршруток подрались из-за пассажирки (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийске водители маршруток №8 «Б» и №26 подрались после спора из-за пассажирки. Информация об этом опубликована в группе «Наш Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте». «Маршрутка 8 „Б“ с маршруткой „26“ не поделили пассажирку. Оскорбили друг друга и начали драться», — отмечается в сообщении. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском государственном университете (СурГу) сотрудники двух частных охранных предприятий — «СКБ-Югра» и «Илир» подрались, не поделив объект. О конфликте URA.RU сообщил юрист охранного предприятия «Центурион» Евгений Троицкий, хорошо знакомый с деталями произошедшего.

В Ханты-Мансийске водители маршруток №8 «Б» и №26 подрались после спора из-за пассажирки. Информация об этом опубликована в группе «Наш Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте». «Маршрутка 8 „Б“ с маршруткой „26“ не поделили пассажирку. Оскорбили друг друга и начали драться», — отмечается в сообщении. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском государственном университете (СурГу) сотрудники двух частных охранных предприятий — «СКБ-Югра» и «Илир» подрались, не поделив объект. О конфликте URA.RU сообщил юрист охранного предприятия «Центурион» Евгений Троицкий, хорошо знакомый с деталями произошедшего.