05 сентября 2022
04 сентября 2022
03 сентября 2022

В Ханты-Мансийске водители маршруток подрались из-за пассажирки. Видео

В Ханты-Мансийске водители маршруток подрались из-за пассажирки
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, маршрутное такси, автобус, маршрутка
Водители маршруток подрались из-за пассажирки (фото из архива) Фото:

В Ханты-Мансийске водители маршруток №8 «Б» и №26 подрались после спора из-за пассажирки. Информация об этом опубликована в группе «Наш Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте».

«Маршрутка 8 „Б“ с маршруткой „26“ не поделили пассажирку. Оскорбили друг друга и начали драться», — отмечается в сообщении.

В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском государственном университете (СурГу) сотрудники двух частных охранных предприятий — «СКБ-Югра» и «Илир» подрались, не поделив объект. О конфликте URA.RU сообщил юрист охранного предприятия «Центурион» Евгений Троицкий, хорошо знакомый с деталями произошедшего.

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В Ханты-Мансийске водители маршруток №8 «Б» и №26 подрались после спора из-за пассажирки. Информация об этом опубликована в группе «Наш Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте». «Маршрутка 8 „Б“ с маршруткой „26“ не поделили пассажирку. Оскорбили друг друга и начали драться», — отмечается в сообщении. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском государственном университете (СурГу) сотрудники двух частных охранных предприятий — «СКБ-Югра» и «Илир» подрались, не поделив объект. О конфликте URA.RU сообщил юрист охранного предприятия «Центурион» Евгений Троицкий, хорошо знакомый с деталями произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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