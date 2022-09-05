Юрий Лоза раскритиковал туристов, погибших на Ключевской Сопке в непогоду

06 сентября 2022 в 12:31 Размер текста - 17 +

Лоза удивлен, что группа туристов, набранная еще в июне, отправилась на Ключевскую сопку лишь в августе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский бард Юрий Лоза заявил, что не понимает тягу людей к экстремальным развлечениям, которые могут погибнуть при восхождении на опасные вершины. Свое мнение музыкант выразил на странице в соцсети «ВКонтакте», комментируя гибель девяти туристов на Камчатке. «Людей, конечно, искренне жалко, но лично я подобные развлечения никогда не понимал — ну какой кайф можно получить, забравшись на вершину действующего вулкана? Ядовитым дымом подышать?» — заявил Лоза. Также бард отметил, что не знает, как правильно относиться к новостям о том, что туристы решили взойти на Ключевскую сопку в непогоду. «Если инструкторы были опытные (а это утверждается), то восхождение на Ключевскую должно было стать легкой безопасной прогулкой. Группа набиралась еще в июне, но в хорошую погоду почему-то не пошла», — сообщил музыкант и добавил, что ему любопытно, кто будет оправдываться за девять трупов и «кого назначат „стрелочником“» в данной ситуации. ЧП с туристами произошло на территории Усть-Камчатского района Камчатского края. Группа альпинистов, прибывших из семи регионов России (всего десять человек плюс два гида Новосибирской туристической компании), оказалась в плену непогоды. Спасатели долгое время не могли добраться до пострадавших. К вечеру понедельника количество погибших при восхождении на вулкан выросло до девяти человек, среди них есть житель Магнитогорска. В настоящий момент спасатели добрались до трех выживших туристов: у гида выявлено обморожение ног и рук, остальные в порядке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский бард Юрий Лоза заявил, что не понимает тягу людей к экстремальным развлечениям, которые могут погибнуть при восхождении на опасные вершины. Свое мнение музыкант выразил на странице в соцсети «ВКонтакте», комментируя гибель девяти туристов на Камчатке. «Людей, конечно, искренне жалко, но лично я подобные развлечения никогда не понимал — ну какой кайф можно получить, забравшись на вершину действующего вулкана? Ядовитым дымом подышать?» — заявил Лоза. Также бард отметил, что не знает, как правильно относиться к новостям о том, что туристы решили взойти на Ключевскую сопку в непогоду. «Если инструкторы были опытные (а это утверждается), то восхождение на Ключевскую должно было стать легкой безопасной прогулкой. Группа набиралась еще в июне, но в хорошую погоду почему-то не пошла», — сообщил музыкант и добавил, что ему любопытно, кто будет оправдываться за девять трупов и «кого назначат „стрелочником“» в данной ситуации. ЧП с туристами произошло на территории Усть-Камчатского района Камчатского края. Группа альпинистов, прибывших из семи регионов России (всего десять человек плюс два гида Новосибирской туристической компании), оказалась в плену непогоды. Спасатели долгое время не могли добраться до пострадавших. К вечеру понедельника количество погибших при восхождении на вулкан выросло до девяти человек, среди них есть житель Магнитогорска. В настоящий момент спасатели добрались до трех выживших туристов: у гида выявлено обморожение ног и рук, остальные в порядке.