Свердловчане живут в развалине без туалета, горячей воды и с крысами. Видео

Жители Алапаевска живут в развалине без туалета, горячей воды и с крысами

06 сентября 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

В доме нет удобств, но есть много крыс, жалуются жильцы (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители старого дома из города Алапаевск (Свердловская область) живут без горячей воды, туалета, с полчищем крыс и не могут доказать, что их дом является аварийным. Активисты обращались к властям разных уровней и в прокуратуру, но не получили помощи. Один из старожилов, пенсионер-инвалид Владимир Ивонин рассказал URA.RU, как люди выживают в невыносимых условиях. «Брус вываливается кусками, в стенах дыры, зимой ходим в валенках. Потолок протекает, штукатурка падает кусками, один раз меня чуть не пришибло. Плит нет, все пользуются маленькими электроплитками, воды горячей тоже нет. Территорию убирают плохо, вокруг дома постоянно шныряют крысы», — объяснил Ивонин, жилец дома 8-А на улице Майоровской. Здание 1956-го года постройки раньше было общежитием, но его переделали под многоквартирник. Сейчас в доме проживает 24 семьи, в том числе и дети. Туалет находится на улице, ванными или душевыми жилье не оборудовано. Летом, осенью и весной люди моются во дворе из таза, а зимой напрашиваются к знакомым. «Не буду же я дома устраивать баню, там и так все прогнило», — сетует пенсионер. Новость по теме Бастрыкин взял на контроль дело о рассыпающемся свердловском доме Ивонин обращался с заявлениями к властям Алапаевска, Свердловской области, писал обращение президенту России Владимиру Путину, есть его заявления и в прокуратуре. Однако проблемы жильцов до сих пор остались не решены, и дом остается формально пригодным для проживания «Самостоятельно принять решение о признании дома аварийным мы не можем: там большая часть квартир находятся в частной собственности. Чтобы признать дом аварийным, необходима определенная процедура — техническое заключение о состоянии дома. Мы инициировали общее собрание собственников и достигли договоренности с УК, чтобы она профинансировала это техническое заключение», — объяснила URA.RU ведущий специалист юридического отдела администрации Алапаевска Татьяна Гааг. Специалист добавила, что ей неизвестно, как поступила дальше управляющая компания. Дозвониться до УК «Энергосервис», которая обслуживает барак, не удалось. Ранее жители дома №22 на Сибирском тракте в Екатеринбурге попросили власти снести их постройку. Люди пожаловались на шум и вонь от предприятий, окружающих здание. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители старого дома из города Алапаевск (Свердловская область) живут без горячей воды, туалета, с полчищем крыс и не могут доказать, что их дом является аварийным. Активисты обращались к властям разных уровней и в прокуратуру, но не получили помощи. Один из старожилов, пенсионер-инвалид Владимир Ивонин рассказал URA.RU, как люди выживают в невыносимых условиях. «Брус вываливается кусками, в стенах дыры, зимой ходим в валенках. Потолок протекает, штукатурка падает кусками, один раз меня чуть не пришибло. Плит нет, все пользуются маленькими электроплитками, воды горячей тоже нет. Территорию убирают плохо, вокруг дома постоянно шныряют крысы», — объяснил Ивонин, жилец дома 8-А на улице Майоровской. Здание 1956-го года постройки раньше было общежитием, но его переделали под многоквартирник. Сейчас в доме проживает 24 семьи, в том числе и дети. Туалет находится на улице, ванными или душевыми жилье не оборудовано. Летом, осенью и весной люди моются во дворе из таза, а зимой напрашиваются к знакомым. «Не буду же я дома устраивать баню, там и так все прогнило», — сетует пенсионер. Ивонин обращался с заявлениями к властям Алапаевска, Свердловской области, писал обращение президенту России Владимиру Путину, есть его заявления и в прокуратуре. Однако проблемы жильцов до сих пор остались не решены, и дом остается формально пригодным для проживания «Самостоятельно принять решение о признании дома аварийным мы не можем: там большая часть квартир находятся в частной собственности. Чтобы признать дом аварийным, необходима определенная процедура — техническое заключение о состоянии дома. Мы инициировали общее собрание собственников и достигли договоренности с УК, чтобы она профинансировала это техническое заключение», — объяснила URA.RU ведущий специалист юридического отдела администрации Алапаевска Татьяна Гааг. Специалист добавила, что ей неизвестно, как поступила дальше управляющая компания. Дозвониться до УК «Энергосервис», которая обслуживает барак, не удалось. Ранее жители дома №22 на Сибирском тракте в Екатеринбурге попросили власти снести их постройку. Люди пожаловались на шум и вонь от предприятий, окружающих здание.