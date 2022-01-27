Жильцы дома №22 на Сибирском тракте мечтают, чтобы их дом снесли (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители дома №22 на Сибирском тракте в Екатеринбурге задыхаются от выбросов предприятий и не могут спать из-за шума машин. Их трехэтажка, окруженная промзоной, также вскоре окажется под мостом Калиновской развязки, которую сейчас строят. Горожане рассказали URA.RU о том, чего требуют от властей.

Трехэтажный дом 1967-го года постройки стоит в плотном кольце дорог, рядом с асфальтовым заводом и заправкой. «Завод регулярно делает выбросы, дома невозможно открыть окно, ужасная вонь. До заправки рукой подать, там заправляются большегрузы. А сейчас началось строительство Калиновской развязки прямо под нашими окнами, все делается с нарушением норм: положенной полосы лесонасаждений не просто нет, а все деревья вырублены. Мы задыхаемся!» — рассказала URA.RU жительница дома Анна Романова.

Кроме запаха, людей беспокоит шум, который не стихает ни днем, ни ночью. Специалисты Роспотребнадзора уже установили, что допустимый уровень шума превышает норму. Трубы в старом здании проходят по крыше, из-за чего зимой вода замерзает. Дом не подключен к газоснабжению, и когда заканчиваются баллоны с топливом во дворе, жители могут неделю сидеть без газа. Капремонт, которого также ждали жильцы, переносится год от года.

Горожане написали десятки обращений в различные инстанции, но отовсюду получали отписки. Последнее свое обращение они направили президенту России Владимиру Путину, а также подготовили жалобу в прокуратуру Свердловской области и на имя губернатора Евгения Куйвашева. «Мы существуем на пятачке, вокруг которого носятся автомобили разных мастей и строительная техника. Есть риск попасть под машину не только ребенку, но и взрослому. Детей мы уже не можем выпустить на улицу без надзора, да и чем они дышат? Просим признать дом непригодным для проживания и обязать застройщика выделить новое безопасное жилье», — говорится в жалобе.

За комментарием URA.RU обратилось в администрацию Екатеринбурга, там попросили направить запрос. На момент публикации материала ответ из мэрии не поступил.

Зеленым отмечены автозаправка и коммерческие объекты. Синим — территория нефтебазы и асфальтового завода. Оранжевым — промышленная зона. Красным — столбы Калиновского моста. В центре сиреневым цветом отмечен сам дом. Фото: читатели URA.RU

На заправке рядом с домом заправляются машины, в том числе и грузовики Фото: читатели URA.RU

Так выглядят трубы на крыше дома Фото: читатели URA.RU

Чтобы вода не замерзала, трубы пытаются согревать Фото: читатели URA.RU

На срезе видно, что диаметр старых труб не больше мизинца Фото: читатели URA.RU

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