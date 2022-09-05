В Челябинской области резко выросло число жителей, которых госпитализировали с подозрением на COVID-19. Согласно данным сайта «стопкоронавирус.рф» на 6 сентября, в регионе зарегистрировано 86 случаев госпитализации. Сутками ранее их было 18.
«За сутки госпитализировано 86 человек. Выявлено два случая смерти от коронавируса. Выздоровело 574 человека», — говорится в статистике сайта.
Там отметили, что коллективный иммунитет в регионе составляет 6,8%. Первый компонент вакцины поставило 2 093 221 жителей. Полный курс вакцинации прошли 2 004 385 человек.
Распространение коронавируса связывают с появлением новых штаммов. Однако, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что удельный вес от всех заболевших не превышает 1,5%.
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