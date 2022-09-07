Мировые цены на нефть рекордно упали

Мировые цены на нефть упали до уровня 8 февраля

07 сентября 2022 в 19:07 Размер текста - 17 +

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мировые цены на нефть ускорили свое падение до 3%, достигнув тем самым уровень цен 8 февраля. Об этом сообщает агентство экономической информации «Прайм». «Мировые цены на нефть ускорили падение до 3%, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с 8 февраля, а американская марка WTI дешевле 85 долларов за баррель впервые с 25 января, свидетельствуют данные торгов», — сообщает «Прайм». Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не будет продавать нефть западным странам себе в убыток. Это связано с тем, что западные страны хотят установить предельные цены на нефть. Россия также нашла нового покупателя нефти в Азии.

Мировые цены на нефть ускорили свое падение до 3%, достигнув тем самым уровень цен 8 февраля. Об этом сообщает агентство экономической информации «Прайм». «Мировые цены на нефть ускорили падение до 3%, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с 8 февраля, а американская марка WTI дешевле 85 долларов за баррель впервые с 25 января, свидетельствуют данные торгов», — сообщает «Прайм». Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не будет продавать нефть западным странам себе в убыток. Это связано с тем, что западные страны хотят установить предельные цены на нефть. Россия также нашла нового покупателя нефти в Азии.