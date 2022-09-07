Мировые цены на нефть рекордно упали

Мировые цены на нефть упали до уровня 8 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочий визит полпреда президента Якушева Владимира. Курган , нефть
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель Фото:

Мировые цены на нефть ускорили свое падение до 3%, достигнув тем самым уровень цен 8 февраля. Об этом сообщает агентство экономической информации «Прайм».

«Мировые цены на нефть ускорили падение до 3%, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с 8 февраля, а американская марка WTI дешевле 85 долларов за баррель впервые с 25 января, свидетельствуют данные торгов», — сообщает «Прайм».

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не будет продавать нефть западным странам себе в убыток. Это связано с тем, что западные страны хотят установить предельные цены на нефть. Россия также нашла нового покупателя нефти в Азии.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Мировые цены на нефть ускорили свое падение до 3%, достигнув тем самым уровень цен 8 февраля. Об этом сообщает агентство экономической информации «Прайм». «Мировые цены на нефть ускорили падение до 3%, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с 8 февраля, а американская марка WTI дешевле 85 долларов за баррель впервые с 25 января, свидетельствуют данные торгов», — сообщает «Прайм». Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не будет продавать нефть западным странам себе в убыток. Это связано с тем, что западные страны хотят установить предельные цены на нефть. Россия также нашла нового покупателя нефти в Азии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...