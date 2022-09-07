07 сентября 2022
06 сентября 2022

В Сургуте эвакуируют суды

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, чп, дежурная часть, ппс, полиция, чс, место происшествия, ложное минирование, оцепление чп
Здания судов обследуют кинологи с собаками Фото:

В Сургуте эвакуируют суды из-за поступившего сообщения о минировании. Информацию об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Поступил сигнал об эвакуации из здания, и мы все вышли. На улице уже стояли машины экстренных служб. После этого полицейские и кинологи с собаками начали проверку здания», — сообщили в городском суде Сургута.

Кроме этого, эвакуация проходила в мировом суде на улице Гагарина и из здания суда Сургутского района. Как рассказали в городском суде, полицейские уже завершили проверку здания и разрешили всем возвращаться на рабочие места. В окружное управление МВД направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте эвакуировали мэрию. Пришло сообщение о минировании здания.

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В Сургуте эвакуируют суды из-за поступившего сообщения о минировании. Информацию об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Поступил сигнал об эвакуации из здания, и мы все вышли. На улице уже стояли машины экстренных служб. После этого полицейские и кинологи с собаками начали проверку здания», — сообщили в городском суде Сургута. Кроме этого, эвакуация проходила в мировом суде на улице Гагарина и из здания суда Сургутского района. Как рассказали в городском суде, полицейские уже завершили проверку здания и разрешили всем возвращаться на рабочие места. В окружное управление МВД направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте эвакуировали мэрию. Пришло сообщение о минировании здания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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