В Сургуте эвакуируют суды

08 сентября 2022 в 10:31 Размер текста - 17 +

Здания судов обследуют кинологи с собаками Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Сургуте эвакуируют суды из-за поступившего сообщения о минировании. Информацию об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Поступил сигнал об эвакуации из здания, и мы все вышли. На улице уже стояли машины экстренных служб. После этого полицейские и кинологи с собаками начали проверку здания», — сообщили в городском суде Сургута. Кроме этого, эвакуация проходила в мировом суде на улице Гагарина и из здания суда Сургутского района. Как рассказали в городском суде, полицейские уже завершили проверку здания и разрешили всем возвращаться на рабочие места. В окружное управление МВД направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте эвакуировали мэрию. Пришло сообщение о минировании здания.

В Сургуте эвакуируют суды из-за поступившего сообщения о минировании. Информацию об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Поступил сигнал об эвакуации из здания, и мы все вышли. На улице уже стояли машины экстренных служб. После этого полицейские и кинологи с собаками начали проверку здания», — сообщили в городском суде Сургута. Кроме этого, эвакуация проходила в мировом суде на улице Гагарина и из здания суда Сургутского района. Как рассказали в городском суде, полицейские уже завершили проверку здания и разрешили всем возвращаться на рабочие места. В окружное управление МВД направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте эвакуировали мэрию. Пришло сообщение о минировании здания.