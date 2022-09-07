В Ханты-Мансийске эвакуируют два садика и четыре школы

В Ханты-Мансийске эвакуировали два детских сада и четыре школы из-за угрозы минирования. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве.
«В один из детских садов города пришло сообщение о минировании всех школ Ханты-Мансийска и двух детских садов. В итоге эвакуировано два детских сада и четыре школы: 8-я, 2-я, 4-я и гимназия. Полиция уже работает по всем объектам. Прибыли кинологи с собаками», — сообщил источник.
Между тем, в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска сообщили, что не в курсе эвакуации школ и детских садов. В управление МВД по ХМАО не стали комментировать произошедшее, сославшись на ФСБ. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте эвакуировали суды. Пришло сообщение о минировании городского, мирового и районного судов. При проверке сотрудники полиции не обнаружили взрывных устройств в зданиях судов.
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