В Ханты-Мансийске эвакуируют два садика и четыре школы

08 сентября 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

Причиной эвакуации послужило сообщение о минировании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийске эвакуировали два детских сада и четыре школы из-за угрозы минирования. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве. «В один из детских садов города пришло сообщение о минировании всех школ Ханты-Мансийска и двух детских садов. В итоге эвакуировано два детских сада и четыре школы: 8-я, 2-я, 4-я и гимназия. Полиция уже работает по всем объектам. Прибыли кинологи с собаками», — сообщил источник. Между тем, в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска сообщили, что не в курсе эвакуации школ и детских садов. В управление МВД по ХМАО не стали комментировать произошедшее, сославшись на ФСБ. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте эвакуировали суды. Пришло сообщение о минировании городского, мирового и районного судов. При проверке сотрудники полиции не обнаружили взрывных устройств в зданиях судов.

В Ханты-Мансийске эвакуировали два детских сада и четыре школы из-за угрозы минирования. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве. «В один из детских садов города пришло сообщение о минировании всех школ Ханты-Мансийска и двух детских садов. В итоге эвакуировано два детских сада и четыре школы: 8-я, 2-я, 4-я и гимназия. Полиция уже работает по всем объектам. Прибыли кинологи с собаками», — сообщил источник. Между тем, в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска сообщили, что не в курсе эвакуации школ и детских садов. В управление МВД по ХМАО не стали комментировать произошедшее, сославшись на ФСБ. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте эвакуировали суды. Пришло сообщение о минировании городского, мирового и районного судов. При проверке сотрудники полиции не обнаружили взрывных устройств в зданиях судов.