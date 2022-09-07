07 сентября 2022
06 сентября 2022

В Ханты-Мансийске эвакуируют два садика и четыре школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация здания правительства. Курган, минирование, полиция, росгвардия, эвакуация, минирование правительства
Причиной эвакуации послужило сообщение о минировании Фото:

В Ханты-Мансийске эвакуировали два детских сада и четыре школы из-за угрозы минирования. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве.

«В один из детских садов города пришло сообщение о минировании всех школ Ханты-Мансийска и двух детских садов. В итоге эвакуировано два детских сада и четыре школы: 8-я, 2-я, 4-я и гимназия. Полиция уже работает по всем объектам. Прибыли кинологи с собаками», — сообщил источник.

Между тем, в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска сообщили, что не в курсе эвакуации школ и детских садов. В управление МВД по ХМАО не стали комментировать произошедшее, сославшись на ФСБ. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте эвакуировали суды. Пришло сообщение о минировании городского, мирового и районного судов. При проверке сотрудники полиции не обнаружили взрывных устройств в зданиях судов.

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В Ханты-Мансийске эвакуировали два детских сада и четыре школы из-за угрозы минирования. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве. «В один из детских садов города пришло сообщение о минировании всех школ Ханты-Мансийска и двух детских садов. В итоге эвакуировано два детских сада и четыре школы: 8-я, 2-я, 4-я и гимназия. Полиция уже работает по всем объектам. Прибыли кинологи с собаками», — сообщил источник. Между тем, в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска сообщили, что не в курсе эвакуации школ и детских садов. В управление МВД по ХМАО не стали комментировать произошедшее, сославшись на ФСБ. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте эвакуировали суды. Пришло сообщение о минировании городского, мирового и районного судов. При проверке сотрудники полиции не обнаружили взрывных устройств в зданиях судов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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