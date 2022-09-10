Bloomberg: Украина запросила у США кредит в 1,5 млрд долларов на покупку газа

Украина запрашивает у США кредит на покупку газа, сообщает Bloomberg Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Темой телефонного разговора между премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром финансов США Джанет Йеллен стал кредит на 1,5 млрд долларов для Украины на покупку газа. Детали разговора сообщил Bloomberg.

«Украина ведет переговоры о получении от Эксимбанка США 1,5 млрд долларов на закупку газа», — цитирует издание Шмыгаля. Генеральный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко добавил, что Украина может иметь 15 миллиардов кубометров газа в хранилищах к 1 ноября.

Ранее было объявлено, что температура в украинских домах зимой будет понижена в среднем на четыре градуса, кроме того, отопительный сезон наступит позже. «Ридус» сообщал, что Украина получит от Норвегии 205 млн евро на закупку газа. RT стало известно, что «Газпром» подает газ через Украину в объеме 42,4 млн кубометров. Газовый кризис в Европе начался после введения антироссийских санкций из-за вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.