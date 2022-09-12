Харьковские власти: численность ВСУ была в 8 раз больше, чем ВС РФ

12 сентября 2022 в 13:44 Размер текста - 17 +

Российские войска отвели для сохранения личного состава Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Харьковском направлении количество украинских боевиков превышало численность российской армии в 8 раз. Об этом сообщил председатель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. «На Харьковском направлении численность украинских боевиков была больше примерно в 8 раз. Войска отвели для сохранения личного состава», — цитирует слова Ганчева ТАСС. Ранее полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что десятки тысяч жителей Харьковщины оказались в заложниках. По его словам, наступление ВСУ на Харьковском направлении было тщательно спланировано. Большую роль в этом сыграла информация от американской и британской разведки. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Приоритетом армии РФ является нанесение ударов по военной инфраструктуре, заявлял он.

На Харьковском направлении количество украинских боевиков превышало численность российской армии в 8 раз. Об этом сообщил председатель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. «На Харьковском направлении численность украинских боевиков была больше примерно в 8 раз. Войска отвели для сохранения личного состава», — цитирует слова Ганчева ТАСС. Ранее полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что десятки тысяч жителей Харьковщины оказались в заложниках. По его словам, наступление ВСУ на Харьковском направлении было тщательно спланировано. Большую роль в этом сыграла информация от американской и британской разведки. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Приоритетом армии РФ является нанесение ударов по военной инфраструктуре, заявлял он.