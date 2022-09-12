Харьковские власти: численность ВСУ была в 8 раз больше, чем ВС РФ

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
Российские войска отвели для сохранения личного состава Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Харьковском направлении количество украинских боевиков превышало численность российской армии в 8 раз. Об этом сообщил председатель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«На Харьковском направлении численность украинских боевиков была больше примерно в 8 раз. Войска отвели для сохранения личного состава», — цитирует слова Ганчева ТАСС.

Ранее полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что десятки тысяч жителей Харьковщины оказались в заложниках. По его словам, наступление ВСУ на Харьковском направлении было тщательно спланировано. Большую роль в этом сыграла информация от американской и британской разведки.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Приоритетом армии РФ является нанесение ударов по военной инфраструктуре, заявлял он.

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На Харьковском направлении количество украинских боевиков превышало численность российской армии в 8 раз. Об этом сообщил председатель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. «На Харьковском направлении численность украинских боевиков была больше примерно в 8 раз. Войска отвели для сохранения личного состава», — цитирует слова Ганчева ТАСС. Ранее полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что десятки тысяч жителей Харьковщины оказались в заложниках. По его словам, наступление ВСУ на Харьковском направлении было тщательно спланировано. Большую роль в этом сыграла информация от американской и британской разведки. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Приоритетом армии РФ является нанесение ударов по военной инфраструктуре, заявлял он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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