Накануне потепления в Тюменской области включат отопление

В Ялуторовске включат отопление 15 сентября

Отопление в тюменском городе включат 15 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В тюменском городе Ялуторовск включат отопление. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Ялуторовска Вячеслав Смелик. По данным синоптиков, именно с даты включения отопления в город придет теплая погода.

«Подписал постановление. С 15 сентября начинаем отопительный сезон», — написал глава Ялуторовска.

При этом, как сообщает сервис «Яндекс Погода», с 15 сентября в Ялуторовске ожидается потепление. Температура воздуха днем поднимется с 17 до 23 градусов тепла. Ночная температура воздуха будет варьироваться от 7 до 14 градусов выше нуля.

Ранее URA.RU писало, что тюменские власти рассказали, когда начнется отопительный сезон в городах области. С заявлением выступил глава Тюмени Руслан Кухарук.