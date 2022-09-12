12 сентября 2022

Накануне потепления в Тюменской области включат отопление

В Ялуторовске включат отопление 15 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Осенний город. Тюмень, пешеходы, тюмень, виды тюмени
Отопление в тюменском городе включат 15 сентября Фото:

В тюменском городе Ялуторовск включат отопление. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Ялуторовска Вячеслав Смелик. По данным синоптиков, именно с даты включения отопления в город придет теплая погода.

«Подписал постановление. С 15 сентября начинаем отопительный сезон», — написал глава Ялуторовска.

При этом, как сообщает сервис «Яндекс Погода», с 15 сентября в Ялуторовске ожидается потепление. Температура воздуха днем поднимется с 17 до 23 градусов тепла. Ночная температура воздуха будет варьироваться от 7 до 14 градусов выше нуля.

Ранее URA.RU писало, что тюменские власти рассказали, когда начнется отопительный сезон в городах области. С заявлением выступил глава Тюмени Руслан Кухарук.

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В тюменском городе Ялуторовск включат отопление. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Ялуторовска Вячеслав Смелик. По данным синоптиков, именно с даты включения отопления в город придет теплая погода. «Подписал постановление. С 15 сентября начинаем отопительный сезон», — написал глава Ялуторовска. При этом, как сообщает сервис «Яндекс Погода», с 15 сентября в Ялуторовске ожидается потепление. Температура воздуха днем поднимется с 17 до 23 градусов тепла. Ночная температура воздуха будет варьироваться от 7 до 14 градусов выше нуля. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти рассказали, когда начнется отопительный сезон в городах области. С заявлением выступил глава Тюмени Руслан Кухарук.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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