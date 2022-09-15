Свердловчане собираются судиться с РЖД из-за билетов на несуществующую «Ласточку»

Жители Качканара собираются подать в суд иск к РЖД из-за отмены электропоезда

15 сентября 2022 в 20:25 Размер текста - 17 +

Электропоезд не прибыл на станцию к назначенному времени и пассажирам пришлось ехать до Нижнего Тагила на автобусе Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Качканаре (Свердловская область) местные жители купили билеты на ночную «Ласточку» до Екатеринбурга, но в назначенное время электрички не оказалось на вокзале. Пассажирам предложили добираться до ближайшей станции на автобусе. Теперь качканарцы планируют обратиться в суд с иском к РЖД, об этом они рассказали в соцсетях. «Приехали в 03:45 с купленным заранее билетом на посадку к электропоезду, а „Ласточки“ нет! Дежурная, предложила пассажирам поехать к ближайшей станции на автобусе. Обманутые люди вынуждены будут подать иски в суд о возмещении издержек», — анонимно сообщил один из местных жителей в сообществе «Подслушано в Качканаре» в соцсети «ВКонтакте». Качканарцы, купившие билеты на «несуществующий» поезд, пару часов ехали на автобусе до вокзала в Нижнем Тагиле. Там им пришлось больше часа ждать следующую «Ласточку». В итоге до Екатеринбурга пассажиры добрались на несколько часов позже, чем планировали. «Люди опоздали в больницу на прием, на самолет и дальнейший поезд», — жалуются местные жители. За комментарием корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Свердловской железной дороги. «В связи с необходимостью выполнения путевых работ, в ночь на 15 сентября был организован перерыв в движении поездов. Пассажиров, которые купили билеты заранее, доставили до Нижнего Тагила автобусом, далее они следовали на другой „Ласточке“. СвЖД приносит пассажирам извинения за неудобства. Оперативную информацию об изменении графика движения можно получить в кассах на станциях и на сайте перевозчика АО „СПК“», — сообщили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что из Екатеринбурга и аэропорта Кольцово в Качканар запустили несколько пар скоростных электричек «Ласточка». Они следуют через Нижний Тагил, Кушву и поселок Баранчинский. Проезд от Екатеринбурга до Качканара стоит 580 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Качканаре (Свердловская область) местные жители купили билеты на ночную «Ласточку» до Екатеринбурга, но в назначенное время электрички не оказалось на вокзале. Пассажирам предложили добираться до ближайшей станции на автобусе. Теперь качканарцы планируют обратиться в суд с иском к РЖД, об этом они рассказали в соцсетях. «Приехали в 03:45 с купленным заранее билетом на посадку к электропоезду, а „Ласточки“ нет! Дежурная, предложила пассажирам поехать к ближайшей станции на автобусе. Обманутые люди вынуждены будут подать иски в суд о возмещении издержек», — анонимно сообщил один из местных жителей в сообществе «Подслушано в Качканаре» в соцсети «ВКонтакте». Качканарцы, купившие билеты на «несуществующий» поезд, пару часов ехали на автобусе до вокзала в Нижнем Тагиле. Там им пришлось больше часа ждать следующую «Ласточку». В итоге до Екатеринбурга пассажиры добрались на несколько часов позже, чем планировали. «Люди опоздали в больницу на прием, на самолет и дальнейший поезд», — жалуются местные жители. За комментарием корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Свердловской железной дороги. «В связи с необходимостью выполнения путевых работ, в ночь на 15 сентября был организован перерыв в движении поездов. Пассажиров, которые купили билеты заранее, доставили до Нижнего Тагила автобусом, далее они следовали на другой „Ласточке“. СвЖД приносит пассажирам извинения за неудобства. Оперативную информацию об изменении графика движения можно получить в кассах на станциях и на сайте перевозчика АО „СПК“», — сообщили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что из Екатеринбурга и аэропорта Кольцово в Качканар запустили несколько пар скоростных электричек «Ласточка». Они следуют через Нижний Тагил, Кушву и поселок Баранчинский. Проезд от Екатеринбурга до Качканара стоит 580 рублей.