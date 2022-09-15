Машины сгорели перед магазином
В Перми на парковке в ЖК «Авиатор» сгорело три автомобиля. Фото сгоревших машин пермяки опубликовали в telergam.
«Сегодня утром совершен поджог на ул. Холмогорская 4 Б. Ориентировочно сгорело три автомобиля», — пишет автор поста в канале «Жесть Пермь».
На фото видно, что от огня пострадало минимум три автомобиля. URA.RU направило запрос в УМВД по городу Перми, в ближайшее время в полиции прокомментируют произошедшее.
Сгоревшие машины стоят на парковке перед магазином
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