В Перми на парковке сгорело три автомобиля. Фото

16 сентября 2022 в 09:24 Размер текста - 17 +

Машины сгорели перед магазином Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми на парковке в ЖК «Авиатор» сгорело три автомобиля. Фото сгоревших машин пермяки опубликовали в telergam. «Сегодня утром совершен поджог на ул. Холмогорская 4 Б. Ориентировочно сгорело три автомобиля», — пишет автор поста в канале «Жесть Пермь». На фото видно, что от огня пострадало минимум три автомобиля. URA.RU направило запрос в УМВД по городу Перми, в ближайшее время в полиции прокомментируют произошедшее. Сгоревшие машины стоят на парковке перед магазином Телеграм-канал «Жесть Пермь»

В Перми на парковке в ЖК «Авиатор» сгорело три автомобиля. Фото сгоревших машин пермяки опубликовали в telergam. «Сегодня утром совершен поджог на ул. Холмогорская 4 Б. Ориентировочно сгорело три автомобиля», — пишет автор поста в канале «Жесть Пермь». На фото видно, что от огня пострадало минимум три автомобиля. URA.RU направило запрос в УМВД по городу Перми, в ближайшее время в полиции прокомментируют произошедшее.