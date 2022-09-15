15 сентября 2022

В Перми на парковке сгорело три автомобиля. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, пожар, бмв, авто
Машины сгорели перед магазином Фото:

В Перми на парковке в ЖК «Авиатор» сгорело три автомобиля. Фото сгоревших машин пермяки опубликовали в telergam.

«Сегодня утром совершен поджог на ул. Холмогорская 4 Б. Ориентировочно сгорело три автомобиля», — пишет автор поста в канале «Жесть Пермь».

На фото видно, что от огня пострадало минимум три автомобиля. URA.RU направило запрос в УМВД по городу Перми, в ближайшее время в полиции прокомментируют произошедшее.

Сгоревшие машины стоят на парковке перед магазином

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В Перми на парковке в ЖК «Авиатор» сгорело три автомобиля. Фото сгоревших машин пермяки опубликовали в telergam. «Сегодня утром совершен поджог на ул. Холмогорская 4 Б. Ориентировочно сгорело три автомобиля», — пишет автор поста в канале «Жесть Пермь». На фото видно, что от огня пострадало минимум три автомобиля. URA.RU направило запрос в УМВД по городу Перми, в ближайшее время в полиции прокомментируют произошедшее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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