15 сентября 2022

Грабители с ломами ворвались в свердловскую больницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Грабителей разыскивает полиция Фото:

В Арамили (Свердлвоская область) двое неизвестных проникли в горбольницу с ломами — ночью, когда там никого не было. Информацию, распространенную в соцсетях со ссылкой на администрацию медучреждения, URA.RU подтвердил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Очевидно, искали деньги. Ничего не нашли, больница — не банк. Скрылись до приезда полиции, ничего не похитив», — говорится в посте сообщества «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте». Инцидент произошел еще несколько месяцев назад, но известно о нем стало только сейчас, добавили авторы.

«Инцидент, о котором идет речь, произошел еще в мае. Злоумышленники взломали служебное помещение, где находится касса, надеясь сорвать солидный куш. Но просчитались. Фортуна от них явно отвернулась. Так они несолоно хлебавши и ретировались без добычи. Их физиономии с видеокамер попали в руки сыщиков и в их базы данных. Ущерб медучреждению был причинен, к счастью, незначительный. Безбашенных грабителей полицейские разыскивают», — сказал Горелых. В пресс-службе свердловского минздрава обещали дать комментарий позднее.

Ущерб, причиненный грабителями, — незначительный, сказали в полиции
Фото:

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В Арамили (Свердлвоская область) двое неизвестных проникли в горбольницу с ломами — ночью, когда там никого не было. Информацию, распространенную в соцсетях со ссылкой на администрацию медучреждения, URA.RU подтвердил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Очевидно, искали деньги. Ничего не нашли, больница — не банк. Скрылись до приезда полиции, ничего не похитив», — говорится в посте сообщества «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте». Инцидент произошел еще несколько месяцев назад, но известно о нем стало только сейчас, добавили авторы. «Инцидент, о котором идет речь, произошел еще в мае. Злоумышленники взломали служебное помещение, где находится касса, надеясь сорвать солидный куш. Но просчитались. Фортуна от них явно отвернулась. Так они несолоно хлебавши и ретировались без добычи. Их физиономии с видеокамер попали в руки сыщиков и в их базы данных. Ущерб медучреждению был причинен, к счастью, незначительный. Безбашенных грабителей полицейские разыскивают», — сказал Горелых. В пресс-службе свердловского минздрава обещали дать комментарий позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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