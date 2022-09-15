Грабители с ломами ворвались в свердловскую больницу

16 сентября 2022 в 20:52 Размер текста - 17 +

Грабителей разыскивает полиция Фото: сообщество «Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» В Арамили (Свердлвоская область) двое неизвестных проникли в горбольницу с ломами — ночью, когда там никого не было. Информацию, распространенную в соцсетях со ссылкой на администрацию медучреждения, URA.RU подтвердил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Очевидно, искали деньги. Ничего не нашли, больница — не банк. Скрылись до приезда полиции, ничего не похитив», — говорится в посте сообщества «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте». Инцидент произошел еще несколько месяцев назад, но известно о нем стало только сейчас, добавили авторы. «Инцидент, о котором идет речь, произошел еще в мае. Злоумышленники взломали служебное помещение, где находится касса, надеясь сорвать солидный куш. Но просчитались. Фортуна от них явно отвернулась. Так они несолоно хлебавши и ретировались без добычи. Их физиономии с видеокамер попали в руки сыщиков и в их базы данных. Ущерб медучреждению был причинен, к счастью, незначительный. Безбашенных грабителей полицейские разыскивают», — сказал Горелых. В пресс-службе свердловского минздрава обещали дать комментарий позднее. Ущерб, причиненный грабителями, — незначительный, сказали в полиции Фото: сообщество «Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте»

В Арамили (Свердлвоская область) двое неизвестных проникли в горбольницу с ломами — ночью, когда там никого не было. Информацию, распространенную в соцсетях со ссылкой на администрацию медучреждения, URA.RU подтвердил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Очевидно, искали деньги. Ничего не нашли, больница — не банк. Скрылись до приезда полиции, ничего не похитив», — говорится в посте сообщества «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте». Инцидент произошел еще несколько месяцев назад, но известно о нем стало только сейчас, добавили авторы. «Инцидент, о котором идет речь, произошел еще в мае. Злоумышленники взломали служебное помещение, где находится касса, надеясь сорвать солидный куш. Но просчитались. Фортуна от них явно отвернулась. Так они несолоно хлебавши и ретировались без добычи. Их физиономии с видеокамер попали в руки сыщиков и в их базы данных. Ущерб медучреждению был причинен, к счастью, незначительный. Безбашенных грабителей полицейские разыскивают», — сказал Горелых. В пресс-службе свердловского минздрава обещали дать комментарий позднее.