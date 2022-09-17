Власти Шри-Ланки извинились за арест самолета «Аэрофлота»

17 сентября 2022 в 11:37 Размер текста - 17 +

Власти Шри-Ланки принесли извинения России за задержанный самолет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Шри-Ланки приносят извинения России после ошибочного ареста самолета авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщил министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардане. «К сожалению, произошла ошибка с российским самолетом компании „Аэрофлот“ — он был арестован по решению суда… Это была чудовищная ошибка. И власти Шри-Ланки приносят свои извинения за случившееся», — цитирует Гунавардане РИА «Новости». Он добавил, что власти Шри-Ланки гарантируют, что подобное больше никогда не повториться. Ранее «Аэрофлот» заявлял об аресте своего самолета на Шри-Ланке, передавал RT. Высокий коммерческий суд Коломбо издавал запретительный приказ на вылет самолета из страны.

Власти Шри-Ланки приносят извинения России после ошибочного ареста самолета авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщил министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардане. «К сожалению, произошла ошибка с российским самолетом компании „Аэрофлот“ — он был арестован по решению суда… Это была чудовищная ошибка. И власти Шри-Ланки приносят свои извинения за случившееся», — цитирует Гунавардане РИА «Новости». Он добавил, что власти Шри-Ланки гарантируют, что подобное больше никогда не повториться. Ранее «Аэрофлот» заявлял об аресте своего самолета на Шри-Ланке, передавал RT. Высокий коммерческий суд Коломбо издавал запретительный приказ на вылет самолета из страны.