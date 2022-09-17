Власти Шри-Ланки извинились за арест самолета «Аэрофлота»

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Споттинг в аэропорту
Власти Шри-Ланки принесли извинения России за задержанный самолет Фото:

Власти Шри-Ланки приносят извинения России после ошибочного ареста самолета авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщил министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардане.

«К сожалению, произошла ошибка с российским самолетом компании „Аэрофлот“ — он был арестован по решению суда… Это была чудовищная ошибка. И власти Шри-Ланки приносят свои извинения за случившееся», — цитирует Гунавардане РИА «Новости». Он добавил, что власти Шри-Ланки гарантируют, что подобное больше никогда не повториться.

Ранее «Аэрофлот» заявлял об аресте своего самолета на Шри-Ланке, передавал RT. Высокий коммерческий суд Коломбо издавал запретительный приказ на вылет самолета из страны.

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Власти Шри-Ланки приносят извинения России после ошибочного ареста самолета авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщил министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардане. «К сожалению, произошла ошибка с российским самолетом компании „Аэрофлот“ — он был арестован по решению суда… Это была чудовищная ошибка. И власти Шри-Ланки приносят свои извинения за случившееся», — цитирует Гунавардане РИА «Новости». Он добавил, что власти Шри-Ланки гарантируют, что подобное больше никогда не повториться. Ранее «Аэрофлот» заявлял об аресте своего самолета на Шри-Ланке, передавал RT. Высокий коммерческий суд Коломбо издавал запретительный приказ на вылет самолета из страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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