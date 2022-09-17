17 сентября 2022
16 сентября 2022

Водитель без прав погиб в лобовом столкновении на трассе в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка за рулем отечественного автомобиля была без прав Фото:

На автодороге «Сургут-Лянтор» (ХМАО) в лобовом ДТП столкнулись «Лада» и Toyota. Водитель отечественного автомобиля, который был без прав, погиб. Об этом сообщается в паблике «К-информ» в соцсети «ВКонтакте».

«За рулем отечественного автомобиля находилась девушка, у которой не было водительского удостоверения. Она скончалась на месте», — указано в сообщении.

В пресс-службе УМВД по ХМАО уточнили, что в аварии пострадали пассажир отечественной легковушки, а также водитель и пассажир иномарки. «За рулем „Лады“ находилась женщина 1991 г. р. Она ехала посередине проезжей части, с одной правовой фарой. Toyota двигалась по своей полосе, и в темноте въехала в левую часть автомобиля. Женщину зажало», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что на трассе «Сургут — Нефтеюганск» в результате ДТП автомобиль перевернулся на крышу. О происшествии сообщили в соцсетях.

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На автодороге «Сургут-Лянтор» (ХМАО) в лобовом ДТП столкнулись «Лада» и Toyota. Водитель отечественного автомобиля, который был без прав, погиб. Об этом сообщается в паблике «К-информ» в соцсети «ВКонтакте». «За рулем отечественного автомобиля находилась девушка, у которой не было водительского удостоверения. Она скончалась на месте», — указано в сообщении. В пресс-службе УМВД по ХМАО уточнили, что в аварии пострадали пассажир отечественной легковушки, а также водитель и пассажир иномарки. «За рулем „Лады“ находилась женщина 1991 г. р. Она ехала посередине проезжей части, с одной правовой фарой. Toyota двигалась по своей полосе, и в темноте въехала в левую часть автомобиля. Женщину зажало», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что на трассе «Сургут — Нефтеюганск» в результате ДТП автомобиль перевернулся на крышу. О происшествии сообщили в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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